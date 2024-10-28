桃園女童遭強拉到騎樓猥褻 義勇救人司機現身指證

桃園市發生女童遭剛滿18歲中度身心障礙男子拉到騎樓侵犯，過程中不斷嘶吼喊救命，義勇救人的計程車司機今天現身描述過程，直指女童獲救時心有餘悸指稱怪男要她脫衣服。（記者余瑞仁翻攝）

2024/10/28 16:45

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龜山區昨天發生小學女童遭陌生男子拉到騎樓環抱猥褻，女童遭受驚嚇數度企圖掙脫往路邊嘶吼「救我」，仍被男子拉回，幸好住隔壁的一名計程車司機剛好在門口掃地，聽到尖叫聲驚覺不對，上前查看救下女童並報警處理，他受訪直說：「希望不要再有下一個受害者。」

據了解，受害女童原本要到附近同學家玩，因與同學沒有聯絡好而落單，途中卻遇到患有中度智能障礙、剛滿18歲的嫌疑人，男子見女童落單上前攀談，雙方約對談1分鐘後女童察覺有異，因此想避走遠離，對方此時突然上前抓住女童，不斷拉扯、緊抱，女童遭受驚嚇尖叫嘶吼狂喊「不要動我」，但男子不為所動，女童隨後一度掙脫伸手跑向馬路高喊「救我、救我」，但仍被男子拉回。

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幸好住在附近的一名計程車司機正好休息在自家門口掃地，他聽到女童尖叫聲覺得不對勁而前去查看，義勇救人的司機說，他當時看見男子正環抱女童，對方看見有人出現便將女童放開，過程中他不斷將男子引導到有監視器的位置，但該男子卻趁機逃離，女童則心有餘悸稱說對方一直叫她脫衣服，他因此立即報警，並表示自己住在附近，並未沒有看過這名男子。

此案今天上午經桃園地檢署檢察官完成被害女童簡述詢問後，檢方發出拘票由警方前往嫌疑人住家拘捕到案，已於下午3點30分許將嫌犯移送桃檢，由檢察官複訊中。

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