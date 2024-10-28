國3南下西濱交流道6車追撞 警消救出7傷者 2人送醫不治

國道3號南下114公里西濱交流道匝道前路段，今晚間6點半許發生2輛大貨車與4 輛小客生碰撞，事故車輛占據車道，全線封閉，造成車流一度回堵超過4公里。 （圖由民眾提供）

2024/10/28 21:49

首次上稿 20:49

更新時間 21:49（新增2人不治）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道3號南下114公里西濱交流道匝道前路段，今（28）日晚間6點半許，發生2輛大貨車與4輛小客生碰撞，事故車輛占據車道，全線封閉，因時值下班交通尖峰時段，車流一度回堵超過4公里。警、消人員獲報到場救援，陸續救出7名傷者，其中3人失去生命跡象命危，送醫後有1人恢復呼吸心跳，另2人宣告不治。

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消防局接獲APPLE WATCH定位簡訊報案

苗栗縣政府消防局勤務中心於晚間6點25分許，接獲APPLE WATCH定位簡訊報案，國道3號南下114.6公里處疑似車禍案件，通報苗栗縣消防局竹南、頭份及新竹市消防局朝山及明湖人車前往。

警消人車抵達現場，發現為一輛聯結車、一輛油罐車及四輛自小客追撞，經確認傷者共計7名，4人輕傷、3人失去生命跡象。3名失去生命跡象傷者，2人送往頭份為恭醫院、1名送衛福部苗栗醫院；4名輕傷者，2名送新竹馬偕醫院、1名送新竹國泰醫院、1名送頭份為恭醫院。其中1名送往頭份為恭醫院的失去生命跡象傷者老婦，經搶救恢復呼吸心跳，送加護病房持續救治。但另兩位命危者最後都宣告不治。

據了解，事發當時時值下班交通尖峰時段，南下下西濱交流道的車道塞車回堵，事故車輛的聯結車疑未注意前方動態，先衝撞1輛小客車後，再推撞前方的油罐車，油罐車又再衝撞前方3輛小客車。

其中，遭聯結車與油罐車夾擊的銀色小客車因車體嚴重變形，車上2人一度受困，被救出時失去生命跡象。另外，遭油罐車推撞的第一輛小客駕駛也受困車內，被救出時，也失去生命跡象。

警、消人員獲報到場救援，已救出6名傷者，其中3人失去生命跡象命危。 （圖由民眾提供）

警、消人員獲報到場救援，已救出6名傷者，其中3人失去生命跡象命危。 （圖由民眾提供）

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