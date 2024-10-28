長期吃超商食品不健康？網分析：看你選擇的食物

超商的微波食品因其便利性和多樣性，深受許多人喜愛。示意圖。（資料照）

2024/10/28 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕精打細算為許多小資族必要能力之一。有網友發文詢問，超商打折時段的微波食品不但很便宜，又能吃飽；但他擔心長期吃微波食品對健康有疑慮，「有沒有人真的長期吃超商造成身體健康問題的？」

網友昨（27日）在Dcard 上發文表示，自己是名社會新鮮人，為了省錢，都會買超商每天晚間8點後打65折的食品，約莫100多元就能吃飽，不過他也擔心長期吃超商食品是否會對身體造成影響？

請繼續往下閱讀...

網友留言，「超商微波食品添加物很多，看看成份就知道了」、「超商的食物鈉含量都很高，如果要長期吃建議要多喝水跟吃香蕉」、「營養不均衡，食品添加劑多到不行」、「就算有算熱量，但鈉含量爆表，還有一堆添加物，我有朋友長期吃超商，身體變差臉色是黃的還掉髮嚴重」。

不過也有人認為，「超商食物可能也比外面的餐廳更有保障吧，從生產、製造、販賣，每一個流程，都是需要被監控的，不管是品質、生菌數、保存條件，都會有一定的標準，而且超商的標準在食品業根本龍頭」、「超商的品質穩定而且來源可靠多了，上面有什麼也都標示得一清二楚，整體來說還比較安全」。

也有網友直言，「其實超商真的不錯，有詳細的營養表示，很擔心你可以自己算算」、「還是要看吃什麼，我之前都會去掃沙拉來吃」、「挑鈉少一點的產品 。7-11出的健康餐盒個人覺得還不錯，健康程度會比外面便當店炸雞腿還好」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法