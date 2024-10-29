碰！彰化垃圾車與安親班車輛擦撞 女師駕車與3童摔落大排

彰化縣溪湖鎮一家安親班汽車和清潔車互撞，小客車被撞到摔落大排，消防隊獲報當場救援。（民眾提供）

2024/10/29 21:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮今（29日）下午4點多發生垃圾車擦撞安親班車輛的車禍，一輛溪湖鎮公所垃圾車行經大溪路二段800巷與青宅巷時，不慎與胡女駕駛的自小客車發生碰撞，小客車當場摔落一旁大排水溝，造成胡女與車內3名學童受困，消防隊獲報後出動吊車跟梯子，才一一將人救起，該起車禍造成5人送醫，目前均無生命危險，詳細肇事原因尚待釐清。

據了解，胡女（34歲）擔任安親班老師，今日下午4點20分開車載著黃姓、何姓及陳姓3名國小生到安親班，行經溪湖鎮大溪路二段800巷與青宅巷時，不慎與林男（44歲）駕駛的垃圾車發生擦撞，由於撞擊力強大，胡女車輛當場被撞至一旁埔鹽幹線大排水溝內，車子被撞到玻璃全碎且變形，呈現頭上腳下，胡女與3名學童因此受困車內，不斷發出哀嚎，情況危急。

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消防隊表示，獲報後立刻派員救援，胡女和3名學童被救起後飽受驚嚇，幸好意識清楚，胡女因受傷較嚴重，送往彰化基督教醫院急救，另3名學童先送溪湖地區醫院，其中黃童頭部受有外傷，再轉送彰化醫院急救，經電腦斷層檢查，幸無大礙，另外楊姓清潔員受有肢體挫傷，也無大礙。

溪湖鎮公所表示，事發後立刻派員前往察看，據林姓清潔車駕駛表示，當時準備過橋，沒看見一旁有汽車駛來，至於車禍真正發生原因，有待警方調查和釐清。

彰化溪湖發生車禍，胡女駕駛自小客車載著3名學童，行經大溪路二段800巷與青宅巷時與垃圾車發生碰撞，小客車當場摔落一旁大排水溝。（民眾提供）

胡女的轎車被撞到玻璃全碎且變形，呈現頭上腳下，胡女與3名學童一度受困車內等待救援。（民眾提供）

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