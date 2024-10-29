台中掩埋場改做棒球場卻仍現垃圾山 飄惡臭挨批轉型做半套

台中掩埋場改做棒球場卻仍現小垃圾山，打球飄惡臭，議員周永鴻（左）批轉型做半套。（記者蘇孟娟攝）

2024/10/29 12:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中神岡棒球場原本是垃圾掩埋場，市府改做棒球場提供民眾運動場域，台中市議員周永鴻今指出，棒球場旁竟仍出現垃圾山，打球時要忍受惡臭，垃圾山來源竟是環保局暫置垃圾，轉型只做半套，且環保局堆放垃圾，運動局還要再協調環保局清運，根本多此一舉，促市府加緊處理；台中市副市長鄭照新指出，會前往會勘了解是否影響打球動線及打球品質。

周永鴻說，神岡棒球場目前周邊雜草叢生，草長得跟人一樣高，甚至球場旁邊竟仍出現垃圾山，民眾打球時要忍受惡臭，球場常舉辦三級棒球賽，讓不少外來球員傻眼。

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運動局代理局長游志祥指出，已有請環保局清潔隊清運掉，但周永鴻說，他了解後垃圾山來源竟是環保局將清運來的垃圾暫置在現場，環保局堆的垃圾、運動局再請清潔隊清運，彷彿請人放磚頭又請人搬走一樣荒謬，要求鄭照新進行跨局處協調運動局和環保局確實改善棒球場環境。

鄭照新回應，會安排會勘了解垃圾堆積情況及球場進出動線及是否影響打球環境，再據了解改善。

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