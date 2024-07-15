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私人廢棄物掩埋場計劃落腳埔里 農民聞訊炸鍋

埔里鎮南港溪是重要農業灌溉水源。（記者佟振國攝）

埔里鎮南港溪是重要農業灌溉水源。（記者佟振國攝）

2024/07/15 15:21

〔記者佟振國／南投報導〕民間環保業者計劃在南投縣埔里鎮麒麟里興建占地24公頃的廢棄物掩埋場，消息傳出引起農民強烈反彈，認為麒麟里為水源涵養重地，一旦防污措施出包造成水污染，下游近千公頃茭白筍田首當其衝，絕對反對到底，縣府環保局則表示，目前針對興辦事業計畫書由相關單位提供審查意見，後續牽涉土地變更、環境影響評估，均會依法辦理。

據了解，今年3月有業者提出「埔里鎮環保處理事業開發案」，計劃利用麒麟里的30多筆私有土地，規劃興建約24公頃的掩埋場，主要收受安定性較高的廢棄物，或是進行安定處理後始得掩埋，也標榜會設置完善污水處理廠等防污處理，才會排放野溪，服務範圍除南投縣，也提供外縣市的廢棄物焚化後灰燼掩埋。

消息傳出，引起農民炸鍋，認為基地位於麒麟里山區，近魚池、仁愛鄉交界，屬於3鄉鎮交界，附近鹽土坑溪為南港溪重要支流，是水源涵養重地，南港溪水系下轄南烘圳、珠仔山圳，灌溉面積達780公頃，連同更下游的牛相觸圳，面積合計近千公頃，茭白筍是重要經濟作物，農民認為垃圾掩埋就會產生廢污水，一旦防污設施出包污水滲漏，茭白筍田首當其衝，對河川水環境造成嚴重影響，南港溪也是烏溪上游重要河川，若嚴重污染，也間接影響鳥嘴潭人工湖水質，堅決反對設置垃圾掩埋場。

據了解，農業部農田水利署南投管理處對此也提出意見，認為該興辦場域位的放流水點分別距離珠子山圳、南烘圳取水口1.4公里及牛相觸圳6.1公里，3條水圳主要供應茭白筍使用，需全時流動且潔淨的水源，為保障農民用水權利，不宜於該處設置垃圾掩埋場。

縣府環保局則證實近來確有民間業者提出環保處理事業開發案，但還在土地申請變更程序，以及收集各轄管機關的審查意見，後續就算土地沒問題，也得經過1年以上的環境調查，以及後續的環境影響評估，通過環評審查才能興建。

埔里鎮南港溪水系下轄南烘圳、珠仔山圳、牛相觸水圳，灌溉面積達近千公頃。（記者佟振國攝）

埔里鎮南港溪水系下轄南烘圳、珠仔山圳、牛相觸水圳，灌溉面積達近千公頃。（記者佟振國攝）

茭白筍是埔里鎮重要經濟作，栽種需要全時流動且潔淨的水源。（記者佟振國攝）

茭白筍是埔里鎮重要經濟作，栽種需要全時流動且潔淨的水源。（記者佟振國攝）

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