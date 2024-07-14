苗市垃圾場火燒1公頃 消防員灌救近7天終撲滅

2024/07/14 00:24

〔中央社〕苗栗市西山垃圾掩埋場7日凌晨發生大火並持續悶燒約1公頃，苗栗縣消防局連日頂著炎夏高溫出勤，配合怪手開挖灌救、空勤直升機投水滅火，今天下午終於撲滅，結束6天半勤務。

「掩埋場的火警終於熄滅了！」苗栗市長余文忠晚間透過臉書（Facebook）發布訊息指出，西山垃圾掩埋場的廢家具暫置區7日凌晨4時許突然發生大火，市公所第一時間通報警消，申請空勤總隊直升機支援，透過空中、地面灌救，歷經近7天搶救，火勢終於撲滅。

請繼續往下閱讀...

余文忠感謝鄉親連日來的體諒，以及苗栗縣消防局第1救災救護大隊大隊長鄭勝峰和警義消弟兄夥伴們日以繼夜的辛勞。

根據苗栗縣消防局資訊，西山垃圾掩埋場火災現場部署水線配合怪手開挖灌救，並開闢防火巷侷限火勢，另請空勤總隊投水滅火，期間出動消防車逾百車次、警義消近300人次、怪手機具26輛次及直升機1架次，勤務於今天下午4時作業結束，燃燒面積約1公頃，所幸無人傷亡。

垃圾場的廢家具暫置區去年也曾發生大火，延燒5天才被完全撲滅。余文忠指出，此次火災初步研判疑似是因天氣炎熱，蓄積垃圾內部生物發酵熱無法排出起火燃燒，導致另一區堆積的廢家具內部產生沼氣，進而引發火災。

余文忠表示，未來市公所將在掩埋場周邊增設24小時智慧監控系統，建立即時反應SOP（標準作業流程），如發現異常立即通報；此外，公所與縣府環保局也向中央提出掩埋場整頓計畫，希望可以盡快落實，降低類似意外再次發生的風險。（編輯：施施）1130713

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法