議員批台中爵士音樂節多「妖魔鬼怪」變中元節 野餐墊佔位還出租

市議員林祈烽（右）批台中爵士音樂節成中元節。（記者蘇金鳳攝）

2024/10/29 12:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中爵士音樂節已舉辦20年，民進黨中市議員林祈烽、施志昌今天在市議會表示，20年的爵士音樂節現今快要變成中元節，出現很多「妖魔鬼怪」，現場不但出現有民眾草皮上擁吻，而且還用野餐墊佔位置，讓民眾無法通行，甚至有人出租野餐墊一個小時收250元，這樣亂象，今年特別嚴重，市府應該要重視。

副市長鄭照新表示，現場人潮洶湧，有人沉溺其中，但現場秩序還是要維護；文化局長陳佳君表示，因為市民廣場很大，而且人潮有10萬人左右，明年會針對市民廣場跟建設局進行實質面的討論。

請繼續往下閱讀...

市議員林祈烽表示，台中爵士音樂節已舉辦20年，但現今快變成中元節，有人躺在草皮擁吻，有人勸阻該對情侶，竟都不理會，打了1999及110都無人來處理。

此外，林祈烽並指出，民眾利用野餐墊佔位置，而且野餐墊連著野餐墊，讓民眾根本行不得，要經過還被恐嚇，另外還有人出租野餐墊一小時250元，這樣的亂象，文化局竟都不處理，要求文化局要好好處理，明年21年，要讓市民可進得去，不要再讓野餐墊佔位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法