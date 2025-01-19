學測英文爆爭議 全教總：圖片模糊恐影響評分

大學學測英文科爆爭議，全教總高中委員會主委巫彰玫表示，作文的圖片模糊引發爭議，紙本印刷導致細節不清楚，考生難以準確辨識，擔憂可能影響評分結果，要求大考中心應採取多元評分並提出改進。（圖由全教總提供）

2025/01/19 15:46

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今早考英文科爆爭議，全國教師工會總聯合會高級中等學校委員會主委巫彰玫表示，今年學測英文作文的圖片模糊引發爭議，紙本印刷導致細節不清楚，考生難以準確辨識，進而對圖片產生不同解讀，擔憂可能影響評分結果，要求大考中心應採取多元評分並提出改進。

巫彰玫表示，接獲師生反映，114學年度學測英文作文題目中，要求考生根據圖片描述情境，試題中左邊圖片顯示多人排隊的場景，但因紙本印刷導致細節不清，使考生難以準確辨識地點與情境，進而對圖片情境產生不同解讀。有部分學生認為圖片為車站、機場、速食店、賣場等，但實際為電影院，學生擔憂此情況可能影響評分結果。

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巫彰玫指出，大考中心有責任要通知評分老師，對於考生根據圖片所做的多種合理情境解釋，應予以接受，避免以單一標準評判作文正確性，評分時應聚焦於考生的英文表達能力、邏輯性與創意，而非單純檢視是否準確描述圖片內容，以確保不偏離考試核心價值。

此外，巫彰玫表示，大考中心未來在選用圖片時，應更加注重清晰度與情境明確性，避免引發解讀歧義，可考慮增加文字提示，以輔助圖片描述，減少因印刷問題而造成的困惑，未來如再遇類似情況，應於考試結束後迅速發布官方說明，向考生與社會大眾釋疑，並承諾於評分過程中採取彈性策略。

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