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    台中沙鹿民宅火災 一家三代2死3傷

    沙鹿民宅大火，消防局獲報派員現場救災。（民眾提供）

    沙鹿民宅大火，消防局獲報派員現場救災。（民眾提供）

    2025/01/19 08:30

    〔記者歐素美／台中報導〕今天凌晨3點47分，台中市沙鹿區星河路一處民宅起火，造成一家5口送醫，其中，71歲吳姓男子及14歲男童，祖孫2人當場沒有呼吸心跳，送醫不治；另3人輕微嗆傷。詳細起火原因，台中市消防局調查中。

    這起火災發生於今天凌晨3點47分，台中市沙鹿區星河路一處民宅一樓發生火災，現場冒出濃濃黑煙，遠在約一公里外的居民都看得到。台中市消防局獲報，立即派遣第四大隊、轄區沙鹿分隊等共計9個單位，出動各式消防車24輛、消防人員53名，由大隊長呂鴻隆擔任指揮官，前往灌救，

    現場共救出5人，其中，71歲吳姓男子及14歲男童當場沒有呼吸心跳；另64歲王女、47歲吳男及15歲吳姓少年吸入性嗆傷，經送往童綜合醫院救治，祖孫二人仍宣告不治。 火勢在5點24分撲滅，現場燃燒一、二樓雜物，燃燒面積約70平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

    初步了解，男童父母離異，跟父親及祖父母等居住，不料，卻遭遇火災，一家人受傷送醫。

    沙鹿民宅大火造成2死3傷。（民眾提供）

    沙鹿民宅大火造成2死3傷。（民眾提供）

    沙鹿民宅大火造成2死3傷，搜救人員將受傷民眾救出送醫。（取自記者爆料網）

    沙鹿民宅大火造成2死3傷，搜救人員將受傷民眾救出送醫。（取自記者爆料網）

    沙鹿民宅大火，民眾在遠處仍可見濃濃黑煙。（取自記者爆料網）

    沙鹿民宅大火，民眾在遠處仍可見濃濃黑煙。（取自記者爆料網）

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