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    不只教師！ 全國醫界也發起連署罷免「傅崐萁們」

    近日全國醫界發起具名連署「罷免傅崐萁們守護台灣」，在網路上持續發酵中。（擷自網路畫面）

    近日全國醫界發起具名連署「罷免傅崐萁們守護台灣」，在網路上持續發酵中。（擷自網路畫面）

    2025/01/19 15:13

    〔記者林惠琴／台北報導〕罷免國民黨立委行動各地延燒，不只是教師，近日全國醫界也發起具名連署「罷免傅崐萁們守護台灣」，在網路上持續發酵中，發起單位標註由中台灣教授協會代為執行，並呼籲「所有關心台灣前途的公民，起身療癒這個不健康的立法院，在自己的選區連署，罷免不適任立委，讓下一代有個健康的未來！」

    連署書內容提到，去年12月底國民黨與民眾黨聯手，在短短數小時內，不討論、不具名強行通過「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」、「財政收支劃分法」等3大法案，意圖剝奪人民罷免權利、凍止憲法法庭運作，並劫奪中央3700餘億等種種違背民主制衡、公平的立法精神，嚴重威脅憲政、國防、基礎建設以及各項福利措施，似與中共同路，企圖隳敗台灣，已造成社會大眾前所未有的不安。

    連署書內容並指出，近日國民黨有意推動新版「老人福利法」擬讓65歲以上、所得稅率20%的長者免繳健保費，對於國民黨竟然漠視代際正義與台灣健保財務永續性，我們感到震驚。作為醫療專業人員，我們清楚看到這種短視近利的政策，將加速健保破產，危及全民的醫療權益。

    連署書內容強調，從立院擴權、強立三法、65歲以上老人免繳健保費，到大幅提高特定職業退休金等種種作為，可見國民黨為一己之私，不惜背離民主價值、犧牲台灣未來，粗暴立法肆意揮霍國家資源。今諸惡法雖然已遭行政院擱置或再議，但若不即刻行動，恐將面臨更嚴重的民主倒退與財政危機。

    連署書內容指出，「如果您也曾被醫護人員照顧而心生感激，請把這份感謝化成行動，和我們一起捍衛台灣的民主」，並呼籲「所有關心台灣前途的公民，起身療癒這個不健康的立法院，在自己的選區連署，罷免不適任立委，讓下一代有個健康的未來！」

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