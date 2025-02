賀錦麗副手華茲情史遭挖！中共高官之女淚揭祕戀：把我當妓女

2024/10/29 14:56

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州長華茲(Tim Walz)捲入桃色風波,一名中共高官之女近日向媒體揭露,1989年兩人在中國發展地下戀情,過程中華茲曾暗示結婚承諾但最終食言,令她一度萌生輕生念頭。這段往事的曝光,恐將為華茲的競選之路投下變數。

現年59歲的珍娜.王(Jenna Wang)接受英國《每日郵報》專訪時透露,1989年她24歲時在廣東省佛山市第八中學任教,因參加一場英語講座而結識時年25歲、在佛山第一中學任教的華茲。當時華茲撥開她的耳機,輕聲讚美她「很漂亮」,兩人就此展開秘密戀情。

珍娜的父親斌輝(Bin Hui,譯音)是中國共產黨高階幹部,擔任桂林市工會主席。在當時保守的社會氛圍下,與西方人交往是禁忌,因此兩人的戀情始終無法公開。

「我們不能在公開場合牽手或親吻,」珍娜回憶道,「這反而讓獨處時的感情更加熱烈。」兩人經常在華茲的教師宿舍約會,一起喝茶、聽喬治.麥可的《無心的呢喃》(Careless Whisper),發展出親密關係。週末到香港或澳門旅遊的華茲,也常帶回牛仔褲、雷朋太陽眼鏡和珠寶等西方奢侈品贈予珍娜。

這段感情在華茲返美期間仍持續發展。珍娜表示,華茲不僅在信中生動描述內布拉斯加州的生活,還要求她寄送護照照片到美國地址,暗示要幫她申請簽證。「我相信我們會結婚,組建家庭,」珍娜說。

然而1992年華茲重返中國後,兩人關係急轉直下。在一次華南之旅中,華茲的公開親暱舉動令珍娜不安。當她在海南島詢問未來規劃時,華茲反諷她只是想要美國護照。「這讓我感到被侮辱,好像被當成妓女一樣,」珍娜說,「我不是為了去內布拉斯加這個冷冰冰的地方才放棄我的工作,我是為了和他在一起。」

這段感情最終以珍娜離開告終,她一度因此萌生輕生念頭。華茲則在1994年與另一名教師惠普爾(Gwen Whipple)結婚。兩人最後一次聯繫是在2009年,透過臉書簡單交換近況。

珍娜表示,選在此時公開這段往事,是因為華茲在天安門事件等議題上的說詞反覆,顯示其誠信有虧。「在這個關鍵時刻,這樣的人似乎不具備擔任世界最重要職務之一所需的品格,」她說。

對於這些指控,華茲競選團隊至今尚未做出回應。

