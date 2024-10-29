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    賀錦麗副手華茲情史遭挖！中共高官之女淚揭祕戀：把我當妓女

    現年59歲的珍娜．王以前與現在的照片。（圖取自X平台@MarioNawfal）

    現年59歲的珍娜．王以前與現在的照片。（圖取自X平台@MarioNawfal）

    2024/10/29 14:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）捲入桃色風波，一名中共高官之女近日向媒體揭露，1989年兩人在中國發展地下戀情，過程中華茲曾暗示結婚承諾但最終食言，令她一度萌生輕生念頭。這段往事的曝光，恐將為華茲的競選之路投下變數。

    現年59歲的珍娜．王（Jenna Wang）接受英國《每日郵報》專訪時透露，1989年她24歲時在廣東省佛山市第八中學任教，因參加一場英語講座而結識時年25歲、在佛山第一中學任教的華茲。當時華茲撥開她的耳機，輕聲讚美她「很漂亮」，兩人就此展開秘密戀情。

    珍娜的父親斌輝（Bin Hui，譯音）是中國共產黨高階幹部，擔任桂林市工會主席。在當時保守的社會氛圍下，與西方人交往是禁忌，因此兩人的戀情始終無法公開。

    「我們不能在公開場合牽手或親吻，」珍娜回憶道，「這反而讓獨處時的感情更加熱烈。」兩人經常在華茲的教師宿舍約會，一起喝茶、聽喬治．麥可的《無心的呢喃》（Careless Whisper），發展出親密關係。週末到香港或澳門旅遊的華茲，也常帶回牛仔褲、雷朋太陽眼鏡和珠寶等西方奢侈品贈予珍娜。

    這段感情在華茲返美期間仍持續發展。珍娜表示，華茲不僅在信中生動描述內布拉斯加州的生活，還要求她寄送護照照片到美國地址，暗示要幫她申請簽證。「我相信我們會結婚，組建家庭，」珍娜說。

    然而1992年華茲重返中國後，兩人關係急轉直下。在一次華南之旅中，華茲的公開親暱舉動令珍娜不安。當她在海南島詢問未來規劃時，華茲反諷她只是想要美國護照。「這讓我感到被侮辱，好像被當成妓女一樣，」珍娜說，「我不是為了去內布拉斯加這個冷冰冰的地方才放棄我的工作，我是為了和他在一起。」

    這段感情最終以珍娜離開告終，她一度因此萌生輕生念頭。華茲則在1994年與另一名教師惠普爾（Gwen Whipple）結婚。兩人最後一次聯繫是在2009年，透過臉書簡單交換近況。

    珍娜表示，選在此時公開這段往事，是因為華茲在天安門事件等議題上的說詞反覆，顯示其誠信有虧。「在這個關鍵時刻，這樣的人似乎不具備擔任世界最重要職務之一所需的品格，」她說。

    對於這些指控，華茲競選團隊至今尚未做出回應。

    華茲與妻子葛溫．華茲（Gwen Walz）於2024年8月22日出席民主黨全國代表大會。（美聯社）

    華茲與妻子葛溫．華茲（Gwen Walz）於2024年8月22日出席民主黨全國代表大會。（美聯社）

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