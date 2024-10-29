康芮籠罩全台 各國預報路徑一致／預估週四從花東交界登陸 若延至週五將打破57年紀錄

各國預測康芮颱風路徑

2024/10/29 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕輕度颱風康芮逼近台灣，目前中央氣象署、美國海軍、歐洲模式等預報路徑大方向較一致認為，康芮颱風將在週四從花東交界處登陸，若週五才登陸，將成為五十七年來首個在十一月登陸的颱風。但無論何時登陸，依目前各國路徑預測，全台都可能壟罩在暴風圈中，要嚴防強風豪雨。

此外，除康芮颱風外，今年的秋颱尚有十月初自南台灣登陸的中度颱風山陀兒，去年則有短暫經過恆春半島的中度颱風小犬。中央氣象署預報員張承傳說，不論是一年連續有兩個秋颱登陸、或連續兩年有颱風在十月登陸，目前認為都屬機率問題，並不常見，至於是否與氣候變遷有關，仍待更長期的觀察與研究判斷。

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10、11月侵台颱風平均數僅0.4個

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興解釋，十月、十一月侵襲台灣的颱風平均個數僅○．四左右，主要與北方冷高壓勢力建立、颱風較難北上有關。

賈新興提到，過往秋季颱風無法北上主要受到冷高壓影響，但這次卻與太平洋高壓沒有明顯東退有關，雖從氣候變遷來看，全球暖化造成秋冬冷空氣不易南下是大趨勢，但入秋後太平洋高壓仍維持一定強度，並影響颱風路徑情況是否成為秋冬常態，仍有待長期觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說明，來自北方的地面冷高壓勢力不利於颱風等偏暖的天氣系統生存，因此系統不會往北方移動，普遍很早就北轉，或由東向西通過呂宋島後直接進入南海，導致越進入冬天，颱風路徑離台灣越遠。

路徑可能微調 大幅度變動機率低

張承傳指出，目前中央氣象署、美國海軍、歐洲模式等預報路徑大方向較一致，認為康芮颱風將在週四從花東交界處登陸，後續再有大幅度變動的機率較低，但不排除仍有細微調整的可能。

吳德榮認為，各國預報路徑與登陸時間趨於一致，康芮不太可能等到週五才登陸，應不會打破多年沒有颱風在十一月登陸的紀錄，且對於颱風本身來說，十月或十一月登陸的差異並不大。

專家：罕見連2年10月有颱風登陸

賈新興也說，以最新預報路徑來說，十月登陸台灣的颱風雖相對較少，但去年的中度颱風小犬也是在十月登陸，不過連續兩年有颱風在入秋後登陸情況確實相對少見。

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