為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    康芮籠罩全台 各國預報路徑一致／預估週四從花東交界登陸 若延至週五將打破57年紀錄

    各國預測康芮颱風路徑

    各國預測康芮颱風路徑

    2024/10/29 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕輕度颱風康芮逼近台灣，目前中央氣象署、美國海軍、歐洲模式等預報路徑大方向較一致認為，康芮颱風將在週四從花東交界處登陸，若週五才登陸，將成為五十七年來首個在十一月登陸的颱風。但無論何時登陸，依目前各國路徑預測，全台都可能壟罩在暴風圈中，要嚴防強風豪雨。

    此外，除康芮颱風外，今年的秋颱尚有十月初自南台灣登陸的中度颱風山陀兒，去年則有短暫經過恆春半島的中度颱風小犬。中央氣象署預報員張承傳說，不論是一年連續有兩個秋颱登陸、或連續兩年有颱風在十月登陸，目前認為都屬機率問題，並不常見，至於是否與氣候變遷有關，仍待更長期的觀察與研究判斷。

    10、11月侵台颱風平均數僅0.4個

    台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興解釋，十月、十一月侵襲台灣的颱風平均個數僅○．四左右，主要與北方冷高壓勢力建立、颱風較難北上有關。

    賈新興提到，過往秋季颱風無法北上主要受到冷高壓影響，但這次卻與太平洋高壓沒有明顯東退有關，雖從氣候變遷來看，全球暖化造成秋冬冷空氣不易南下是大趨勢，但入秋後太平洋高壓仍維持一定強度，並影響颱風路徑情況是否成為秋冬常態，仍有待長期觀察。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說明，來自北方的地面冷高壓勢力不利於颱風等偏暖的天氣系統生存，因此系統不會往北方移動，普遍很早就北轉，或由東向西通過呂宋島後直接進入南海，導致越進入冬天，颱風路徑離台灣越遠。

    路徑可能微調 大幅度變動機率低

    張承傳指出，目前中央氣象署、美國海軍、歐洲模式等預報路徑大方向較一致，認為康芮颱風將在週四從花東交界處登陸，後續再有大幅度變動的機率較低，但不排除仍有細微調整的可能。

    吳德榮認為，各國預報路徑與登陸時間趨於一致，康芮不太可能等到週五才登陸，應不會打破多年沒有颱風在十一月登陸的紀錄，且對於颱風本身來說，十月或十一月登陸的差異並不大。

    專家：罕見連2年10月有颱風登陸

    賈新興也說，以最新預報路徑來說，十月登陸台灣的颱風雖相對較少，但去年的中度颱風小犬也是在十月登陸，不過連續兩年有颱風在入秋後登陸情況確實相對少見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播