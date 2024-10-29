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    88歲總鋪師林福源 辦桌不假他人手

    台中市神岡區88歲總鋪師林福源持續辦桌煮菜，身體硬朗。（記者張軒哲攝）

    台中市神岡區88歲總鋪師林福源持續辦桌煮菜，身體硬朗。（記者張軒哲攝）

    2024/10/29 05:30

    記者張軒哲／專訪

    台中市神岡區八十八歲總鋪師林福源，擔任廚師逾七十年，能料理一桌功夫菜，他南北奔波辦桌半世紀，年老後，以故鄉神岡寺廟跟婚嫁宴席為主，日前才負責烹煮社口萬興宮荷葉仙師聖誕一百五十桌外燴料理，林福源表示，持續辦桌掌廚，是身體硬朗、延緩退化的不二法門。

    日前才為廟宇辦了150桌

    林福源出身神岡區社南里，十來歲開始學習廚藝，一九五一年擔任外燴廚師，隨後自立門戶，「福源師」名號遠近馳名，最遠從台中到台北辦桌煮菜。

    拿手炸肉排為主力特色菜

    林福源說，現代人偏愛到餐廳聚餐宴客，外燴逐漸式微。自己多年來能持續經營，主要是能跟上時代演變，從料理擺盤到菜色研發，外燴桌椅碗盤擺設，都講求色香味俱全與乾淨衛生。他的拿手菜以台菜為主，有米糕、肉排、封肉等，台中山線地區辦桌特色菜炸肉排，是他外燴桌菜主力菜色之一，飽足又美味。

    外燴工作辛苦 兒女不想接手

    林福源長年從事外燴，四肢跟大腦都比同年齡的銀髮族靈活，也看不出有八十八歲高齡。林福源表示，外燴工作非常辛苦，除了備料烹煮，還要餐後收拾等，戶外工作悶熱克難，工時又長，很少年輕人肯學習，兒女都沒人肯接手，自己也沒有收徒，但神岡地區的女性「水腳」（外燴臨時幫工），幾乎都是從他的團隊培養出來的。

    前神岡鄉民代表藍言輝說，三十多年前就品嘗過「福源師」外燴料理，一吃成主顧，他的拿手菜炒三鮮、米糕跟肉排都是親手製作，有別於中央廚房提供，吃飽又吃巧，只要神岡地區有福源師的外燴辦桌，自己都不缺席，雖不是米其林高級料理，但能吃到這麼高齡總鋪師掌廚的外燴，算是很有口福。

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