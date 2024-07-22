杜絕廢棄物入侵 苗縣將試辦公辦民營土石方堆置場

苗栗縣政府邀集檢調警等相關單位人員就營建廢棄物等，入侵苗栗縣問題，研商對策，決議將推動公辦民營土資場。（記者張勳騰攝）

2024/07/22 16:57

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣境內外縣市事業廢棄物及廢土入侵嚴重，苗栗縣政府今（22）日邀請苗栗檢調警、營建剩餘土石、砂石等公會開會研商對策；決議要求司機應確實攜帶相關證明文件，不符規定將開單告罰、扣車；縣長鍾東錦也建議活化縣內各鄉鎮市垃圾掩埋場，來處理事業廢棄物，至於營建混合物，縣府將另覓土地，以「公辦民營」方式，試辦興建土石方堆置場，提供合法去處。

苗栗縣去年查獲41件非法傾倒或回填廢棄物案件，今年截至7月中旬亦有33件，苗栗縣政府多次邀請檢調單位除就違反刑事案件加強源頭查緝，亦將針對作案車輛機具執行扣押等措施。

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苗縣府今天邀檢警調單位及縣內砂石、汽車貨運、土木包、營建剩餘土石方資源處理等同業公會代表召開「廢棄物、廢土回填、傾倒案件處置程序及防範對策」研商會議。經過熱烈討論，鍾東錦要求縣府各單位應加強橫向聯繫，強化與檢警調等機關之合作。

會中達成決議請各公會轉達所屬會員，要求司機應確實攜帶相關證明文件，且登載內容應詳實合理，如經查證登載不實或未依規定攜帶，依法告發處分。另請公會轉知所屬會員，切勿隨意非法棄置或回填廢棄物、土方，違者，涉及刑法部分將移請司法偵辦，屬行政罰將依法告發處分，並應擔負回復原狀責任。

鍾東錦一再主張要排除駝鳥心態，強調政府有責任找適當地點，讓廢棄物及廢土有合法去處；苗縣府水利處則說，目前已找到後龍鎮1處1.7公頃土地，做為營混合物處理再利用場所，正委託辦理土地分割中，預計10月中旬提出興辦事業計畫。

鍾東錦也建議活化縣內各鄉鎮市垃圾衛生掩埋場，來處理事業廢棄物，初步將先活化苗栗市衛生掩埋場，一併解決垃圾焚化爐產生的底渣及飛灰堆置問題。

苗栗縣政府邀集檢調警、營建剩餘土石、砂石等同業公會相關單位人員就營建廢棄物等，入侵苗栗縣問題，研商對策，（記者張勳騰攝）

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