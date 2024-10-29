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    高捷黃線修正預算「1442億變2348億」 捷運局：物價大漲

    高雄捷運黃線預算從1442億元修正為2348億元，目前在中央審議中，圖為澄清、本館路口剛架設圍籬的黃線工區。（記者王榮祥攝）

    高雄捷運黃線預算從1442億元修正為2348億元，目前在中央審議中，圖為澄清、本館路口剛架設圍籬的黃線工區。（記者王榮祥攝）

    2024/10/29 06:21

    首次上稿 00:13
    更新時間 06:21

    〔記者王榮祥／高雄報導〕因應近幾年人工、建築物料等價格飛漲，高雄捷運黃線預算由1400餘億元上調至逾2300億元，增幅達63%！高雄市捷運局證實修正報告已送中央審議，說明是因物價大漲，強調預算雖變、2028完工目標不變。

    高捷黃線2022年由行政院核定，預定2028完工通車，計畫期程則是到2030完成；全長22.91公里，設23站（1高架與22地下）與1座機廠，機電系統、軌道及3個土建工程統包標已陸續發包。

    黃線呈Y字形，南接亞洲新灣區與前鎮高中一帶，兩線至鳳山澄清、本館路口會合後，再往鳥松延伸，與高捷紅、橘兩線及輕軌有多處轉乘，被視為大高雄軌道路網關鍵。

    高市議會上週進行交通部門業務報告與質詢時，多位議員關切高捷黃線進度，質疑似乎沒動靜，不看好2028年能如期完工通車；捷運局長吳嘉昌答詢原則上今年底、明年初會陸續動工，仍以2028完工通車為目標。

    當地方關注黃線動工與完工期程時，鐵道局近日在立院報告提到高捷黃線修正計畫，原經費1442．37億元，計畫期程2022至2030年，高雄市政府修正後經費約2348.31億元，漲幅約63%。

    除了黃線經費調高，小港林園線同樣提報修正，總經費由原先533億元，調整至835億元。

    捷運局證實此修正案，說明黃線因國際通膨與營建物價大幅上漲，原核定建設經費不足，遂提報交通部修正計畫，經費由1442億元修正至2348億元，市府自籌款也增加；同時強調該案還在中央審議中，2028年完工目標不變，因工程期間仍有趲趕努力空間，將積極督促廠商按計畫期程推動。

    高雄捷運黃線路線圖。（高雄市捷運局提供）

    高雄捷運黃線路線圖。（高雄市捷運局提供）

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