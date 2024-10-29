康芮颱風最快今海警 登陸點及風雨最強時段曝光

「林老師氣象站」表示，根據今晨2時中央氣象署最新的颱風動態情資顯示，預估未來康芮將可能在台東附近登陸；而颱風暴風侵襲機率的分佈，本島苗栗以南及台東地區都在90%以上。（圖擷自臉書）

2024/10/29 09:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第21號颱風「康芮」於今日凌晨兩點增強為中度颱風，氣象專家指出，目前預估颱風可能於今晚發布海警、明日傍晚發布陸警，並於週四晚間從花東交界至恆春一帶登陸。預測降雨的搖滾時段落在週三下半天至週五上半天，其中週四的降雨將最為顯著，各地沿海空曠地區及離島地區易有10至12級以上強陣風。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，受環境駛流場的導引作用，康芮颱風移動時速都在10公里以上，在行進速度上「康芮不會像山陀兒這樣慢吞吞！」並指運動路徑持續西修，且愈修愈南。

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「林老師氣象站」表示，根據今晨2時中央氣象署最新的颱風動態情資顯示，預估未來康芮將可能在台東附近登陸；而颱風暴風侵襲機率的分佈，本島苗栗以南及台東地區都在90%以上，其中，又以台東的98%最高。

降雨的搖滾時段在明日（30日）下半天至週五（11月1日）的上半天，其中又以週四的降雨最為顯著。包含各地沿海空曠地區及離島地區易有10至12級以上強陣風；沿海近岸的浪高可達4至6公尺或以上，非必要請避免前往海邊活動。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今上午也發文指出，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，受東側及北側太平洋高壓持續增強影響，康芮颱風路徑有偏西且略偏南移動的趨勢，需持續關注太平洋高壓勢力的變化。根據今晨2時的資料預估，預估今晚有發布海警的機率，明日傍晚則有發布陸警的機率，週四晚間颱風中心則可能從花東交界至恆春一帶登陸。

賈新興也指出，預估明日受康芮颱風外圍環流影響，新竹以北及宜花有局部雨，午後中南部山區、台東及屏東轉有局部雨。週四及週五受康芮颱風影響，全台各地有雨，其中宜花東及屏東山區有局部較大雨勢發生的機率。傍晚起，各地轉為零星短暫雨。

至於週六西半部沿海及宜蘭有零星短暫雨，午後宜花及中南部山區有局部短暫雨。週日北北基宜花有局部短暫雨，午後苗栗以南山區有零星短暫雨。

賈新興也說明，根據短期氣候趨勢預測顯示，11月至12月上旬，宜蘭有持續性且異常降雨發生的機率。至於溫度方面，11月中旬前以正常略偏暖的機率高，下旬起有轉正常至略偏涼的趨勢。不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高，仍須留意最新的預報資訊。

今年第21號颱風「康芮」於今日凌晨兩點增強為中度颱風，氣象專家賈新興指出，目前預估颱風可能於今晚發布海警、明日傍晚發布陸警，並於週四晚間從花東交界至恆春一帶登陸。（圖擷自「Hsin Hsing Chia」YouTube）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，受東側及北側太平洋高壓持續增強影響，康芮颱風路徑有偏西且略偏南移動的趨勢，需持續關注太平洋高壓勢力的變化。（圖擷自「Hsin Hsing Chia」YouTube）

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