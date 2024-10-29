康芮路徑分析 颱風論壇：「這些地區」風雨最猛烈！

康芮颱風逼近登陸機率相當濃厚。（圖擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

2024/10/29 11:44

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風康芮威力持續發展，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，颱風路徑大致明朗，這次台灣躲不掉了，差異只在於「直接登陸」或「擦過台灣南端後進入台灣海峽」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，氣象署最新預測路徑仍然維持登陸台灣機率最高，但確切登陸點仍要看未來48小時偏北的分量多寡而定，康芮所處環境良好持續增強中，抵達台灣時會是一個又強、又大的颱風，強度至少中颱上限，挑戰強烈颱風，暴風半徑至少300公里也算是相當少見。

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粉專分析，康芮沿著太平洋高壓邊緣走速度不慢，預計週四（31）下午至傍晚間登陸，夜晚至週五（01）凌晨穿越台灣上空，進入台灣海峽後速度會短暫放慢開始轉彎，週五（01）下午加速離開快速減弱，整體來說，颱風路徑大致明朗，這次台灣躲不掉了，差異只在於「直接登陸」或「擦過台灣南端後進入台灣海峽」，這部分需視太平洋高壓勢力而定，未來30小時是關鍵！

粉專指出，因為暴風圈會擴大影響台灣的時間會稍微提早，預計明天（30）晚上就會先接觸台東跟屏東陸地，隨後各地都會進入暴風圈內，無論颱風怎麼走，因為北方有冷高壓存在，氣壓梯度相當密集，西部地區風勢會特別強勁。

粉專直言，宜、花、東、北海岸、南部地區、中部山區，則是颱風核心侵襲最前線，風雨是最猛烈的，全台灣都要以最高規格來防範這次的威脅！順帶一提如果康芮是擦過恆春才北上，少了中央山脈大肆破壞，對南部來說威脅會更加嚴重，是另一個觀察重點。

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