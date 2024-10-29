康芮路徑西修撲台 曾文水庫超前調節放水

因應「康芮」颱風來襲，曾文水庫超前調節放水。（南水分署提供）

2024/10/29 10:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「康芮」颱風路徑持續向西修正，對台灣影響逐漸增強，水利署南區水資源分署超前部署，曾文水庫已在昨天下午起放水至烏山頭水庫蓄存、運用，並保留滯洪空間，也利於水資源調度。

經濟部水利署於昨天上午召開防颱整備會議，針對各項可能致災因子，提前部署防範，並請各水資源分署隨時掌握最新氣象情資，保持與下游河川分署、地方政府，以及相關單位橫向聯繫。

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南水分署表示，所轄各水庫與攔河堰管理中心完成各項防汛整備工作，包含緊急發電機測試、油品備料檢查（達7日以上）、水利設施巡檢，以及監視（控）系統功能檢查等作業。

南水分署指出，將持續密切注意氣象情資，監控（測）水庫堰壩集水區降雨情形，滾動檢討水庫操作策略，以維護下游防洪之需。

南水分署已依中央氣象署降雨預報情資，先行調節性放水，增加防洪空間，並進行河道在建工程自主檢查完成與適時撤離。

南水分署強調，為兼顧防洪與蓄水的目標，曾文水庫已超前調解放水，以利曾文、烏山頭系統水資源調度；阿公店水庫也每天檢視越域排洪道土堤完整、無滲漏情形，而牡丹水庫則視集水區降雨預報情形，滾動檢討水庫操作策略，以維護水庫安全與防洪空間。

至於南化高屏聯通管與高屏溪伏流水及地下水井備援系統等，已完成整備並啟動使用中，可因應高屏溪原水高濁度情形，調整供水量，以確保高屏地區供水穩定。

南水分署呼籲，颱風進逼南台灣，極有可能帶來致災性雨量，提醒民眾應隨時注意河川水位，以及水庫調節性放水警訊發布，遠離河床或河邊活動，以確保人身安全。

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