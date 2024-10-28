蓮潭會館下一步？ 林欽榮：250房間與餐廳由陽明交大維運

高市副市長林欽榮表示，蓮潭會館250房間與餐廳由陽明交大繼續維運。（記者王榮祥攝）

2024/10/28 16:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李雅芬今質詢時關注蓮潭會館後續由陽明交大進駐後，飯店跟餐廳還會繼續存在嗎？副市長林欽榮答詢指出，250房間與餐廳、會由陽明交大繼續維運。

高雄蓮潭國際會館前身為高雄市公務人力發展中心，市府2005年起以ROT委由台灣首府大學經營，斥資5億元改造，20年長約今年底到期，業者已公告11月30日熄燈，提醒尚有餐券未使用者可於期限內消費，後續將由陽明交大高雄分部進駐，配合台積電等產業到高雄設廠，招收半導體及AI產業碩博士生，預定明年4月即可招收首批在學專班。

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李雅芬今在都市計畫委員會業務報告時，除關切陽明交大進駐蓮潭會館的運作情況，也關切會館中的客房與餐廳後續運用，認為其地理位置與既有空間具有一定優勢，如果飯店、餐飲等服務中止，相當可惜。

林欽榮答詢說，蓮潭會館上一個約預定11月到期，後續250個客房與餐廳部分，會由陽明交大繼續維運，陽明交大也為此與高雄餐旅大學接洽，為後續經營管理做準備，「那裡CP值很高」，會繼續開放。

高市議員李雅芬關切蓮潭會館後續，林欽榮表示將由陽明交大繼續維運。（記者王榮祥翻攝）（記者王榮祥攝）

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