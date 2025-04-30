宜蘭太平山聯外道路驚見「天坑」 即起休園緊急疏散遊客

宜蘭太平山遊樂區宜專1線7公里處，今天傳出下邊坡崩塌，外側車道路面塌陷15公尺長。（林保署宜蘭分署提供）

2025/04/30 16:34

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區聯外道路宜專1線7公里處，今天（30日）傳出下邊坡崩塌，導致路基掏空，外側車道路面塌陷15公尺長，崩塌深度10餘層樓高，僅能維持單線雙向通行，基於安全考量即起休園，暫定5月6日重新開放。

林業及自然保育署宜蘭分署表示，宜專1線7公里處外側車道路面崩塌處，下坡邊相當陡峻，且崩塌範圍有持續擴大趨勢，今天下午3點半起休園，將儘速搶修，預計5月6日重新開放，目前得知無人員傷亡。

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根據統計，太平山遊樂區今天入園遊客682人，大車4輛，小客車168輛，事發後，園方派員到路面塌陷處警戒，引導車輛下山，駕駛小心翼翼沿著內側車道行駛，過程險象環生，遊客在驚險中陸續離園。

事發後，太平山遊樂區派員到路面塌陷處警戒，引導遊覽車下山，過程險象環生。（圖由林保署宜蘭分署提供）

宜專1線7公里塌陷後，暫時維持單線通行。（林保署宜蘭分署提供）

崩塌處深度有10餘層樓高。（林保署宜蘭分署提供）

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