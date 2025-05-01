「全球最長壽者」巴西修女伊娜辭世 享嵩壽116歲

全球最長壽者、巴西修女伊娜（Inah Canabarro Lucas）當地時間30日辭世，享嵩壽116歲。（路透資料照）

2025/05/01 10:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球最長壽者、巴西修女伊娜（Inah Canabarro Lucas）當地時間30日辭世，享嵩壽116歲，德雷莎修女會之家同日發布聲明證實離世消息。

綜合《法新社》等外媒報導，據美國老年學研究組織（GRG）與追蹤百歲人瑞的資料網站長壽探索（LongeviQuest）指出，隨著伊娜修女辭世，全球最年長者的頭銜現由英國薩里郡（Surrey）、115歲的凱特漢姆（Ethel Caterham）接任。

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伊娜修女於1908年6月8日，在1934年、26歲時出家，成為德雷莎修女會之家（Congregation of Teresian Sisters of Brazil）的一員。修女會之家30日發布聲明宣布伊娜修女離世消息，並感謝她一生對信仰的「奉獻與虔誠」。

長壽探索官網發布訃聞中提到，伊娜修女小時候體弱多病，「許多人曾懷疑她是否能活下來」；伊娜修女將自身長壽歸功於上帝，她說：「上帝是生命的奧秘，是萬物的奧秘。」

此外，儘管伊娜修女曾稱自己生日在1908年5月27日，不過根據官方記錄，她實際出生於1908年6月8日。GRG主管楊（Robert Young）今年1月證實這項資訊。

長壽探索表示，伊娜是歷史上第15位最長壽經過官方認證者，也是繼2023年以118歲辭世的法國修女蘭登（Lucile Randon）之後，史上第二長壽的修女。

全球最長壽者、巴西修女伊娜當地時間30日辭世，享嵩壽116歲。（圖擷自「LongeviQuest」臉書粉專）

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