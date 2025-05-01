「5億高中生」墜樓疑雲 同婚配偶與父被控殺人中檢再度不起訴

夏朝源貪圖5億高中生資產而假結婚，法院1年6月確定，他已於今年2月入獄，但他與父親被控殺人，中檢兩度不起訴。（資料照、記者張瑞楨攝）

2025/05/01 10:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擁有5億房地產的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源同性結婚，婚後1小時於夏朝源的住處墜樓死亡，賴生的母親認為夏朝源與擔任代書的父親謀財害命，下毒或勒死後將賴生推下樓，委託律師提出殺人罪告訴，台中地檢署於2023年6月21日認定賴生並非他殺（不是被他人推下樓）而不起訴，賴母聲請再議，高檢署台中分署發回中檢再「續查」，歷經10個月「續查」，中檢今天再度偵結，夏氏父子不起訴，主要證據包括賴生墜樓之後，臉部與肢體還會動，研判是生前墜樓，極可能是自殺。

中檢今天（1日）指出，2人犯罪嫌疑不足而不起訴，主要理由如下：

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一、賴生是生前墜樓，未遭受毒藥物影響或受暴力控制，主要有下列證據。

（一）賴生遺體相驗、解剖鑑定結果，是多處骨折、多處臟器破裂、氣血胸、腹腔內出血而死亡。（二）社區監視器攝得墜地局部畫面，賴生觸地瞬間，尚有面部表情、肢體反應，研判是生前墜樓。（三）根據解剖鑑定，賴生墜地之際，尚有心跳及血液循環，研判是生前墜樓。（四）血液、尿液與胃內容物，未檢出酒精或毒藥物成分（共檢驗毒藥物2551種）。

（五）賴生鼻中膈下方軟組織、口腔黏膜層、臉部肌肉及軟組織、舌根、會厭軟骨及咽喉閉口與左右頸動脈等處，均未見有遭壓迫、出血證據，手腳沒有防禦性傷口，沒有遭限制行動的痕跡。（六） 賴生墜落倒臥處，距離建築物的水平移行距離為3.36 公尺，假設賴生意識清楚、遭外力強行抛出10樓的3陽臺欄杆而墜樓，本能反應應會奮力抵抗、抓握欄杆以求自救，不至於有長達3.36公尺的水平移行距離，因此，賴生被人推下樓的假設，與客觀事證及經驗法則均不相符。（七）現場陽臺欄杆上採集手掌印痕、手指抓握等痕跡，其中，欄杆左側抓握痕跡，檢出賴生的DNA（基因），以上證據可研判賴生是在未遭受毒藥物影響，未受暴力控制之下墜樓。

二、另外，現場垃圾桶找到啤酒罐與可樂罐，檢出麻醉藥品利多卡因（lidocaine，非管制藥品）成分藥物，賴母與律師質疑，利多卡因與賴生死因有關，中檢認為，第一次解剖與鑑定報告，賴生血液、尿液、胃內容物，都未檢出含利多卡因，續查檢察官再次委請法醫研究所毒物化學組檢驗，沒有檢出利多卡因及其代謝物成分。

三、至於是否被注射「氯化鉀」（或磷酸鉀）致死，中檢指出，賴生於中國醫藥大學附設醫院的急診護理病歷顯示，血液中「鉀離子濃度」屬正常值範圍，原承辦檢察官曾委託台灣大學醫學院鑑定，續查檢察官也再度函請台大醫學院提供鑑定意見，2次鑑定意見，都是無法認定賴生有遭注射「氯化鉀」（或磷酸鉀）致死的具體證據。

四、檢察官研判賴生死亡原因及方式，賴生是自己翻越高達1.28公尺（死者身高169公分）的陽臺欄杆，腳踩在陽台外緣的凸出平臺上，在欄桿外側面向屋內客廳，以雙手抓住欄杆臺面（因此在陽臺欄杆表面、欄杆下方強化玻璃、欄杆外側陽臺前緣凸出平臺等處留下跡證，並在欄杆左側的擦抹痕上留下DNA），以腳蹬離陽臺、身向後仰的方式墜樓，研判死亡方式極可能為「自殺」。

中檢強調，檢察官偵辦本案迄今未預設任何立場、未排除任何可能性，以還原事實真相、替死者發聲為信念，本於科學偵查的實證基礎，窮盡一切可能之調查方法全面蒐證，都無從認定夏朝源與父親涉有殺人罪嫌，依無罪推定等原則，以不起訴處分偵結，賴母如有不服，可聲請再議。

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夏朝源（圖左）與賴生（圖右）同性結婚後，搭電梯回夏朝源住處，不久後賴生墜樓死亡。（記者張瑞楨翻攝）

警方於陽臺各處採集到賴生抹痕與基因，研判他極可能自殺。（中檢提供）

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