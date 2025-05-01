震撼！ 南韓代總統韓悳洙擬辭職參選 執政黨「國民力量」恐分裂

南韓國務總理韓悳洙預計於週四辭去總理職務，週五正式宣布投入大選。（歐新社資料照）

2025/05/01 10:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨「國民力量」恐陷入2名總統候選人的分裂局面！消息人士透露，南韓代理總統、國務總理韓悳洙（Han Duck-soo）預計於週四（1日）下午辭去總理職務，並於週五（2日）正式宣布參選總統。

綜合韓媒報導，南韓政府及執政黨消息人士證實，韓悳洙週四將在辭職前的最後一個行程中，主持安保相關部長會議，並要求與會者確保即使他辭職，國家安全也不會出現空窗期。韓悳洙預計於當天下午卸下總理職務。

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消息人士稱，韓悳洙辭職時將同步發表對國民談話，強調「解決因政治圈倒退式衝突導致社會成本增加，以及因瞬息萬變的外部情勢引發經濟危機的必要性」。

隨後，韓悳洙將出席卸任儀式，與部屬道別，再前往位於三清洞的總理公館，稍作停留後返回位於新門路的私宅。

據了解，韓悳洙預計在辭職隔天正式宣布參選，並可能在國會發表參選聲明。消息人士表示，屆時「將發表包含參選動機及主要政見等對國民訊息」，可能提出「推動與下一任總統任期縮短相結合的分權型修憲」，及「組建超越黨派的大聯合內閣」等方案。

韓悳洙正式辭職前夕，其團隊已在首爾特別市永登浦區汝矣島設立了辦公室。據悉，一旦韓悳洙宣布參選，「這裡將成為他的總統競選總部」。

與此同時，國民力量上月29日發布第21屆總統大選黨內初選第二輪投票結果，前勞動部長金文洙、前黨魁韓東勳晉級最終決選，將於5月3日選出最終總統候選人。

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