「剴剴案」將宣判 簡舒培：台北市政府到底檢討了什麼？

台北市議員簡舒培。（資料照）

2025/05/01 10:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院上月30日開庭審理2歲男童剴剴遭保母凌虐致死案，嫌犯劉彩萱首度承認大部分凌虐的犯行。對此台北市議員簡舒培表示，剴剴案即將宣判，三寶爸又是事主的蔣萬安竟渾然不知，面對不公不義，台北市政府到底檢討了什麼？

簡舒培在臉書PO文表示，2023年，台北市文山區發生1歲男童剴剴在等待收出養期間，遭劉姓保母虐待致死，全案在去年4月起訴，歷經4次開庭，今年4月22日進入為期10天的國民法官審議庭，預計在5月13日宣判。今天在議會質詢自稱三寶爸、遇到不公不義就會化身超級賽亞人的蔣萬安，竟然對剴剴案的宣判日期毫無所悉，彷彿這一切都與他無關？

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簡舒培指出，錯失好幾次機會救剴剴，台北市政府絕對是「事主」，2023年9月1日兒盟轉介劉姓保母收托剴剴，9月25日兒盟社工至保母家訪時發現剴剴頭部瘀青，保母僅稱是在公園玩耍時受傷；隔天9月26日北市居托中心也前往訪視，認為符合1歲半發展檢核，惟無法自然融入托育地活動，需花時間慢慢引導，同年10月、11月，兒盟社工都曾進行訪視，而北市居托中心原訂12中下旬訪視，卻因保母主動通知同住家人確診而延期。對於無預警訪視被保母拒絕，居托中心竟然就這麼不疑有他的接受了，甚至連跟兒盟社工聯絡、確認孩子近況都沒有！

簡舒培續指，由於市府的敏感度不足，剴剴在12月24日送醫後宣告死亡，案件卻直到2024年3月11日經議員揭露才被外界知悉。而在案件爆發之初，蔣萬安竟然是一句「公親變事主」就想甩鍋中央，但案子發生在台北市，社會局2023年12月25日接獲通報時，竟然沒在第一時間處理這起重大兒虐案件，劉姓保母姊妹還虐待其他兒童，居托中心3次家訪都沒發覺！劉姓保母在2022年11月10日取得台北市居家式托育服務登記，2023年4月17日及5月4日新收托2名孩童、9月1日收托剴剴。期間北市居托中心在5月16日、7月12日及9月26日進行3次家訪，都未察覺異狀。

簡舒培說，今年1月，北檢查出劉姓保母姊妹還以布條綑綁等方式，凌虐另外2名幼童，顯示居托中心的3次家訪都淪為形式！結果社會局長竟然推稱「前天才收到起訴書」，正準備啟動裁罰作業，北檢早在1月就公布劉姓保母姊妹凌虐其他孩童的事實，社會局竟然足足拖了3個多月都沒作為，這反應簡直比恐龍還慢！

簡舒培補充，外籍移工跨海來台出庭為剴剴討公道，蔣萬安只顧違法衝北檢挺偽造文書，剴剴案的關鍵證人、劉姓保母家的外籍移工不顧綠卡申請受影響，堅持來台作證，在4月23日開庭時證稱，劉姓姊妹都給剴剴洗冷水澡，餵食吃絞爛、燒焦的剩菜剩飯，且動不動就關在廁所毆打剴剴，因為經常聽到剴剴的哭喊聲，忍不住拍下證據，更忍不住落淚說：「冒險來台作證，是為了幫剴剴，劉姓保母做的不是人做的事情」，然而，居托中心在2023年9月26日的訪視紀錄中，僅提及保母家中有外籍移工同住，並未與這名移工訪談，錯失掌握事實的機會。

簡舒培分析，剴剴案被揭露至今已超過1年，全國民眾都高度關注這起重大兒虐案的庭審進度，外籍移工更不惜跨海來台作證，身為台北市大家長的蔣萬安，卻對案情與宣判日期一問三不知，諷刺的是，去年3月黃呂錦茹親自到台北市議會壓陣，阻擋虐童案專案報告，而蔣萬安前幾天也帶頭違法衝北檢，聲援涉及偽造罷免連署的黃呂錦茹。比起剴剴遭受的非人對待，蔣萬安更關心的是為自己保駕護航的黃呂錦茹，在北檢前高呼自己是「三個孩子的爸爸」的蔣萬安，難道只覺得涉及偽造文書的黃呂錦茹被調查叫「不公不義」，無辜受虐離世的剴剴就沒有「不公不義」？

簡舒培直言，在這起案件中，台北市政府至少錯過2次救出剴剴的機會。他要求社會局，未來針對各方機構對保母進行的所有訪視，應統一匯報社會局；同時訪談對象應納入同住人，才能更完善保護孩童的安全網，居托中心的訪視不能淪於例行公事，絕對不能再有任何一個孩子受害！

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