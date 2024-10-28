桃園電動車停車格衝4.4％ 恐排擠油車 擬改採「優先車格」

桃園市公有路外停車場今年底電動車充電樁將達854樁，佔總席位數4.4%。（記者鄭淑婷攝）

2024/10/28 16:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市公有路外停車場電動車充電樁，今年底預計達到854樁、佔總席位數4.4%，議員陳睿生今（28）於市政總質詢指出，桃園市電動小客車掛牌數僅佔1%多，增加充電樁恐排擠原本就不足的油車停車空間；桃市府交通局長張新福表示，交通部規定須建置2%專用電動車停車位，超出的2.4%將採「電動車優先車格」，電動車優先但油車也可停，正在研擬新的管理辦法，最快明年元旦公告實施。

桃園市領牌登記小客車近78萬輛，其中，電動小客車約8000輛，因應電動車掛牌數持續增加，桃園市今年向環境部及交通部申請補助經費，持續在公有停車場增設充電樁，預計今年底充電樁總數可達854樁，占全市公有停車場總席位數4.4%，力拼建置比例衝至全國第1。

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陳睿生表示，桃園市電動車掛牌數僅佔1%多，電動車停車格年底達4.4%，停車空間足夠但也引發油車車主憂心，平時公有停車場停車空間就不足，反倒是電車專用車格空位很多，若油車停入除了會被罰款，還可能被拍照公審，增設更多的充電樁，排擠效應恐更加明顯。

張新福表示，交通部去年9月13日公布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，公有停車場應設有2%、民營應有1%的充電樁車位，桃園市年底公有停車場充電樁將達4.4%，為避免排擠油車停車空間，其中，2%為符合交通部規定的電動車專用停車格比例，若油車停放，依停車場法可處600元到1200元罰鍰，超出交通部規定的2.4%將採「電動車優先車格」，電動車優先但油車也可停。

交通局進一步說明，目前正在研擬桃園市電動汽車收費及管理等辦法，預計訂定公有路外停車場須設置2%電動車專用車格，充電樁車格超過2%部分，則設置為「電動車優先車格」，可供電車及油車停放，避免有排擠油車停車導致車格閒置情形，相關管理辦法最快明年元旦公告實施，「電動車優先車格」同樣會以標線、色系區別。

交通局表示，至於有電動車停放電動車專用停車格卻未充電，也與委外廠商研擬採加成收費方式，以增加電動車停車格周轉率。

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