懸賞「封街烤肉」！選民20年婚戒遺失 羅東民代霸氣助攻盼找回

宜蘭縣羅東鎮民代表簡鳴佐，本月5日在臉書「宜蘭知識+」貼文分享，請廣大鎮民協尋友人遺失的20年婚戒。（圖取自臉書宜蘭知識+）

2025/03/21 12:56

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮民代表簡鳴佐，本月5日在臉書「宜蘭知識+」貼文分享，請廣大鎮民協尋遺失的20年婚戒，20日再度發文，澄清是代PO「非本人太太」，而是幫選民也是友人服務，希望幫大嫂找回婚戒，並霸氣助攻表示，若順利找回就要「封街辦烤肉活動」，感謝善良鎮民，掀起地方一波熱烈討論。

簡鳴佐5日先替友人太太發文緊急協尋，提及大嫂從羅東鎮「信義里」走到「賢文里」途中，遺失20年的結婚紀念戒指，這枚戒指有著滿滿情感，是紀念夫妻共同奮鬥20年的故事，請有撿到的人與他聯絡，或者送到派出所都可以，一定會回禮感謝。

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不過時隔半個月，戒指還沒找到，加上很多熱心民眾以為是簡鳴佐太太的婚戒遺失，讓簡昨晚再度發文協尋婚戒，除解釋「真的不是我老婆」外，也提及若找到婚戒，當事人將給2萬元謝禮，文末他自己再加碼，寫道「在此發願如果戒指能順利歸還，我願意在倉前路辦一場封街烤肉活動。」立刻湧入上百則留言。

簡鳴佐受訪表示，這枚戒指對大嫂而言很重要，希望透過分享和廣大善良鎮民的力量一起幫她找回，並發願若找到就要幫忙辦一場封街烤肉答謝大家，目前已知可能遺失路線，包括中華路、忠孝路、民生路及公正街一帶，盼集結眾人加入協尋行列。

貼文一出也立刻吸引廣大網友迴響，陸續祝福早日找回戒指，也有鎮民大推為選民服務的代表，若找到也要加碼贊助300根香腸，更有民眾獻策「趁晚上拿手電筒掃一下，往回走一遍，也許會找得到。」網友蜂擁而至的熱心，讓簡鳴佐相當感動，有信心能找回戒指。

羅東鎮民代表簡鳴佐幫選民協尋婚戒，並霸氣助攻若找回就要封街辦烤肉活動。（圖取自臉書宜蘭知識+）

宜蘭縣羅東鎮民代表簡鳴佐平時熱心公益又積極為選民服務，獲許多民眾肯定。（圖取自簡鳴佐臉書）

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