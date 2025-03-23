驚！日本SUKIYA味噌湯有「整隻老鼠」 總公司道歉

有日本網友1月在鳥取縣SUKIYA用餐時，發現味噌湯內有老鼠。（圖擷取自社群媒體「X」）

2025/03/23 09:10

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名連鎖品牌「すき家」（SUKIYA）專賣牛丼等各式丼飯出現食安風波，日前被網友爆出在日本鳥取縣某分店味噌湯中竟然有整隻老鼠屍體，由於畫面過於「驚悚」，加上該網友在Google評論「筆誤」，原先日本網友以為是AI假資訊，不過「すき家」22日發出聲明謝罪，等同證實味噌湯出現鼠屍一事為真，此事意外再度掀起熱議。

綜合日媒報導，一名日本網友兩個月前在「すき家」鳥取南吉方店的Google地圖評論下留言：「2028年1月21日星期二早上8點左右，點了生雞蛋拌飯晨間定食，卻發現送來的味噌湯裏有死老鼠，實在無法相信。我已經通知保健所及すき家總公司，但我胃口全......」原PO也貼出味噌湯中漂浮鼠屍的照片佐證。

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由於原PO在文中時間點寫成「2028年」，部分日本網友起初認為原PO是貼出AI假照片，不過該篇貼文在Google地圖評論系統判定時間為兩個月前，加上原PO近期仍有在鳥取縣當地其他店家發表評論，不太像是散布假資訊的惡意攻擊。

「すき家」總公司22日晚間對此發布道歉聲明，表示在1月21日早上8點左右，有顧客向員工反映他的味噌湯中混入「異物」，員工當場也進行了目視檢查，確認味噌湯確實存在異物混入的情況。在深入調查事發原因後，發現是從業人員在替多碗味噌湯分配配料時，其中一碗混入異物，而員工在供餐前沒有檢查，仍將味噌湯提供給客人，導致事件發生。

「すき家」總公司表示，事發過後鳥取南吉方店立即閉店進行清消，並針對建物周邊老鼠可能入侵的孔洞縫隙進行防堵，未來將加強人員訓練及食安風險控管，並指示全國分店在提供餐點之前，務必徹底進行目視檢查，針對事件對消費者造成不便與疑慮致歉。

日本網友在2個月前留下評論，起初其他網友以為是AI假照片，但SUKIYA總公司3月22日對此事件發表道歉聲明，證實此事為真。（圖擷取自社群媒體「X」）

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