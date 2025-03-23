國美二館拱手讓給台南 林佳龍感慨：原本應該屬於台中

國美二館拱手讓給台南，林佳龍感慨這座國家級的美術館，原本應該原屬於台中。（取自林佳龍臉書）

2025/03/23 12:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕文化部宣布成立首座國家級現代美術館「台南國家美術館」，25日籌備處將掛牌，外交部長林佳龍對此感慨，他擔任台中市長任內促成在台中州廳設「國美二館」落腳台中市，這座國家級的美術館，原本應該屬於台中，文化城光榮感沒有如果了，雖感到非常遺憾，但台灣終於擁有一座近現代美術館，斷裂的台灣藝術史，即將被妥善地重建起來，他仍感到欣慰。

民進黨立委何欣純與台中市議員黃守達與江肇國均感慨，這原是屬於台中的建設機會，卻因現任市長盧秀燕急於抹去前朝的決策，把大好建設拱手讓人，「城市的文化願景敵不過市長的政治算計」，讓城市失去機會跟競爭力。

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林佳龍說，台南市美術館二館將無償撥用給文化部成立「台南國家美術館」，將專責展示、典藏及研究台灣近現代前輩藝術家的作品，消息讓他感慨，這座國家級的美術館，原本應該原屬於台中，而且坐落在台中州廳。

他說，跟他同輩的人多少都聽過張大千或齊白石，卻對日治時期台灣本土畫家陳澄波、陳植棋、李石樵、郭雪湖、陳進等人感到陌生，或許是陳澄波在228事件中被害，成為黨國教育下的禁忌，又或許是威權時期「做個堂堂正正中國人」的意識形態，讓社會普遍嚮往中國山水，進而使不少出身日治時期的台灣本土畫家備受排擠。

林佳龍說，張大千的畫作固然精彩，也為台灣的藝壇增添濃墨重彩的一筆，但少了日治時期畫家的作品，台灣的藝術史終究不夠完整，也讓台灣藝術的主體性難以被彰顯。

因此，他在擔任台中市長期間，聽聞美國爾灣順天美術館有意捐贈600餘幅，台灣近現代藝術家的畫作給國家時，便與當時的文化部長鄭麗君積極爭取，成功爭取到台中州廳完成修復後，交由國立台灣美術館作為展示近現代畫家作品的場所，也就是大家常說的「國美二館」。

林佳龍說，他認為台中市在日治時期因為人文薈萃被譽為「文化城」，然而這個美名卻逐漸被人淡忘，為了找回台中的靈魂、歷史與光榮感，他認為近現代美術館的落腳，對台中或中區再生都非常重要，他當時想如果台中能重新迎回這些精采的畫作，舊城區將能重現百年前的榮景，台中將找回「文化城」的光榮感，但「一切都沒有如果了」。

當年台中市長盧秀燕上任後推翻林佳龍的「國美二館」構想，更一度以「不做細漢」強調台中州廳所有權；林佳龍意有所指說，近現代美術館將落腳於台南，但台中州廳已完成修復兩年，卻遲遲未能開放，藝術傳承台灣百年的文化，在此面前身為政治人物何其渺小，當有機會用雙手承接起這份重量時，「又怎麼會有中央或地方政府的分別，又或是誰比較細漢」。

黃守達指出，當年盧秀燕上任後在2020年以一句「不做細漢」推翻林佳龍與鄭麗君「國美二館」的規劃願景，沒有遠見的市長錯過了在台中打造台灣近代藝術典藏中心的機會；江肇國指出，當初的規劃能讓台中成國家級藝術文化重鎮，更是舊城區振興的關鍵契機，盧秀燕只在意抹去前朝的決策，放棄國家級美術館，城市的文化願景，敵不過市長的冷漠與政治算計。

何欣純也嘆，因為市府態度轉彎而錯失機會更拱手讓給台南，迄今台中州廳的活化卻仍沒有明確的未來，嘆台中市成建設機會被輕易放手的城市。

林佳龍爭取在台中州廳設「國美二館」被破局，但台中州廳修復完工迄今仍未開放。（記者蘇孟娟攝）

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