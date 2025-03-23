台東縣各區漁會代表選舉73人當選 4月中旬選聘各會三巨頭

台東縣各區漁會代表昨天完成改選。（記者黃明堂攝）

2025/03/23 12:30

〔記者黃明堂／台東報導〕114年台東縣各區漁會代表選舉於昨（22）日在各區漁會漁事小組投票所舉行，台東縣政府農業處表示，全縣3個區漁會，共有91位會員登記參選，選出73位漁會代表，其中，台東區漁會25位、新港區會31位及綠島區漁會17位。

台東縣政府農業處指出，各區漁會代表選舉，台東區漁會有33位、新港區漁會有41位及綠島區漁會有17位會員登記參選，各自選出台東25位、新港31位及綠島17位代表。

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農業處恭喜73位當選代表的漁民，並表示依據規定，自即日起15天內，各漁會將各自召開會員代表大會，會中將選出理、監事，並於4月17日前，召開理監事會議，選出理事長及常務監事，並完成聘任總幹事，屆時漁會整個屆次改選才算完成。

今天各區漁會投開票結果，當選的代表如下：

台東區漁會：孫立明、陳志和、劉明福、施欽元、黃俊傑、林坤忠、蘇島傑、陳坤昌、滕修福、王雅鈴、柯有霆、蔡明儒、林榮君、李忠海、柯嘉琪、李文智、柯秋成、卓嘉昌、張正福、劉明木、盧正修，林冠軍、呂全、楊慶忠、彭家倩共25位。

新港區漁會：蕭坤誠、蕭坤煌、盧溪郎、潘萬發、鄭國榮、蔡賢男、蔡安榴、許進榮、范琇評、王東吉、陳俊銘、林志成、蔡富榮、許光勝、陳俊良、張文釗、李文結、田安傑、李瑞泰、林信德、陳永福、蘇詠盛、何傳吉、黃福財、戴文明、吳國華、李德文、呂阿金、謝志宏、潘振盛、潘一志共31位。

綠島區漁會：陳富榮、鄭秋虹、蘇村財、林誌鴻、陳裕國、林明清、陳富成、蘇宜忠、何誌忠、李德能、陳永興、蔡莊春媚、邱義展、田瑞鴻、田進華、陳智仁、蔡慶文共17位。

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