高雄市7區漁會會員代表改選完成

海洋局局長黃登福（左）視察高雄區漁會投開票所投票情況。（高市海洋局提供）

2025/03/23 12:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市7個區漁會昨（22）日完成漁民小組長、副組長及會員代表改選，高雄區漁會雖有競爭，但過程平和，其他區漁會則是同額競選，一團和氣。高雄市海洋局表示，各區漁會須依時程陸續完成理監事會選舉，並遴聘總幹事，以完成屆次選舉工作。

高雄市興達港、永安、彌陀、梓官、高雄、小港及林園等區漁會今年進行漁民小組及會員代表屆次（四年一次）改選作業，22日下午5時順利完成投開票統計作業。

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海洋局局長黃登福表示，7區漁會各投開票所在投（開）票過程中，均無特殊狀況發生，且在當地警察人員協助維持秩序下，無發現不法情事，各地投開票所選務工作於下午5點多，皆陸續順利開票完畢，經統計計85個投（開）票所，共選出161位漁民小組長及274位會員代表，當選名單將依規定於各投開票所及漁會公布。

海洋局指出，各漁會將於4月7日前召開會員代表大會，選出新屆次理事、監事及出席上級漁會代表；4月16日前召開理、監事會，分別選舉理事長及常務監事，並遴聘總幹事，完成漁會屆次選舉工作。

海洋局表示，漁會選舉動員區公所、學校、戶政、地政及警政等人員擔任各投開票所指導員、監票員，及警員維持各投開票所安全秩序，感謝區漁會、檢調、警察及政風單位合作，防範金錢、暴力介入，選務工作順利。

林園區中汕里北極殿投開票所投票踴躍。（高市海洋局提供）

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