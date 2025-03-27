高84.1公尺！找樹的人團隊開箱台灣最高樹「大安溪倚天劍」

找樹的人團隊找到台灣最高樹台灣杉大安溪倚天劍。（林試所提供）

2025/03/27 13:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林業試驗所副研究員徐嘉君和成功大學教授王驥魁共組「找樹的人」團隊，近年都在尋找台灣最高樹，前年初赴現場確認高達84.1公尺的台灣杉巨木「大安溪倚天劍」，並經過去年一整年分析全台其他巨木資料，確認該樹為台灣最高樹，並於今日發表由澳洲專家拍下的等身照，氣勢驚人。

依農業部2016年資料，台灣樹木共有9.5億棵，找樹的人團隊應用光達技術尋找台灣巨木，團隊在2021年發起群眾找樹活動，透過超過15萬人次的群眾力量比對高達5萬4415張未確認光達地形圖，在一個月內完成比對，並陸續找出79.1公尺的桃山神木，還有卡阿郎神木，並在隔年比對出當時編號55214的大安溪倚天劍，並於2023年1月團隊出發現勘，確定大安溪倚天劍樹高達84.1公尺，為台灣最高樹。

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徐嘉君表示，為紀錄大安溪倚天劍影像，團隊再度邀請全球唯一會拍攝巨木等身照的澳洲「The Tree Project」團隊主持人Steven Pearce為大安溪倚天劍攝影，這次花2天時間就完成拍攝等身照，徐嘉君表示，希望透過等身照呈現巨木真實比例的紀錄，尤其大安溪倚天劍就在台灣的中央位置，讓更多人珍惜台灣森林的美好。

Steven Pearce之前曾為桃山神木等拍等身照，這次再度擔任大安溪倚天劍的攝影師，他表示台灣是富足之地，擁有如此美麗的山林，有豐富拍攝巨木經驗的他坦承，這是他曾經歷過最困難的探勘旅行，尤其攀爬大安溪倚天劍要爬到至少40公尺樹高處，才會遇到第1根枝條，為拍等身照，這次團隊首度出動無人機搭載相機，從樹底到樹冠拍攝需要10幾分鐘，幸好天氣不錯，加上台灣夥伴的支援，才能順利完成拍攝。

團隊背後功臣則是用光達技術比對巨木位址的成大空間與測量學系教授王驥魁，他表示幸好有許多網路民眾協助比對，才能在最快的時間比對出巨木可能的位址，否則單靠團隊人力，可能比對就要花15年的時間，經比對後全台約有941棵65公尺以上巨木，目前團隊還在應用最新資料比對這10年巨木群的變遷，他表示就近期資料顯示，約有超過46棵巨木已消失，消失的速度比想像更快，若依照該速度，可能200年後這些巨木都會全數消失殆盡，徐嘉君表示，初估這些巨木消失的原因可能是受極端氣候影響，但還要再進一步研究。

大安溪倚天劍高達84.1公尺，是台灣最高樹。（林試所提供）

林試所副研究員徐嘉君（左起）、澳洲專家Steven Pearce、成大教授王驥魁、紀錄片導演麥覺明。（記者楊媛婷攝）

大安溪倚天劍樹冠層有豐富的生態。（林試所提供）

為台灣最高樹拍下等身照是大工程。（林試所提供）

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