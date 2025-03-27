NCC業務費預算4月恐見底 陳崇樹：協商房租延後支付

陳崇樹說，NCC水電費告罄的情況下，服務民眾所需的資訊系統也將全面停擺。（記者林志怡攝）

2025/03/27 12:27

〔記者林志怡／台北報導〕今年度預算遭立法院大幅刪減，國家通訊傳播委員會（NCC）運作遭嚴重影響。NCC代理主委陳崇樹表示，若預算情況維持現狀不變，NCC在4月過後將無經費維持運作，水電費告罄的情況下，服務民眾所需的資訊系統也將全面停擺，目前與地主協商是否可延後支付房租，但即使地主同意，也只能撐到9月。

陳崇樹今日赴立法院進行業務報告並備質詢，民進黨立委林俊憲質詢時指出，NCC是預算審查的重災戶，公務預算、業務費遭刪除50%、凍結10%，計60%的預算無法使用，業務費7000餘萬凍刪後僅剩3354萬，租金需2562萬，占可用預算的76%，而NCC每個月約需要400萬元的費用，4月就會沒錢，即使NCC遭凍結的10%預算解凍也撐不到6月。

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林俊憲提到，NCC北區監理處去年民眾臨櫃服務案件計7687件、新認證7747件、海關進口射頻器材海關通關比對簽2.56萬件，並有建築物電信設備審查及審驗近3萬件，若NCC從4月以後無法運作，將直接影響到民眾權益，民眾絕對有感。

陳崇樹也表示，通訊監理系統是電腦系統，需要水電費支撐才能使用，一旦水電支應不上，系統將完全停擺，目前持續與地主協商是否能延後支付房租。

國民黨立委黃健豪則詢問，NCC執行業務主要費用以哪些來源支應？陳崇樹指出，維持機關基本運作的水電費、一班事務費、業務費等，業務費是在另外的基金；黃健豪認為，今年「通訊傳播監督管理基金」編列5億元，「有線廣播電視事業發展基金」2.7億，總計7.7億經費，應可運用。

陳崇樹解釋，前述通訊傳播監理、有線廣播電視等相關業務，需要資訊系統才能運作，而資訊系統需要水電費支撐，但水電費屬於單位預算，不可以挪用，若通傳系統停止運作，資金有再多預算，業務都會面臨停擺；但黃健豪認為，基金運用應相當彈性，不一定有陳崇樹所描述的情況。

另陳崇樹於會中接受媒體聯訪指出，因為水電費用無法留用，目前NCC與地主討論是否可以延後支付租金，若地主同意，現有預算情況不變的話，可維持運作至今年9月。

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