「600萬現鈔」直接放路邊！鈔票主人身分曝光理由超離譜

台南市永康區街頭出現離譜一幕，有人竟將600萬元現金直接丟在地上，引發群眾圍觀、拍照。（擷取自臉書「永康大小事」）

2025/03/27 13:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南市永康區街頭出現離譜一幕，有人竟將600萬元現金直接丟在地上，引發群眾圍觀、拍照。事後知道此為一名過去大鬧煎餃攤販的李姓男子所為，而他的理由竟是「怕錢發霉」。

有網友近日在臉書社團「永康大小事」PO出照片，只見一捆捆成堆共600萬元的現金直接丟在人行道邊，路過民眾紛紛圍觀，有人更直接拿起手機拍照，還有民眾報警請警察來現場了解狀況。讓不少網友在臉書社團看到照片直呼：「馬上到！」

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綜合媒體報導，後來有民眾發現，放置現金的人不時會回到鈔票旁觀看，這名人士也被起底是在地知名人士，最有名的事蹟，是去年12月跟攤販買了10顆煎餃，以其中一顆太焦為由連續數日辱罵女攤販，最後被依照社維法裁罰8000元。而這次「曬錢」的原因是怕錢放家裡發霉，拿出來曬太陽。在員警勸阻下已經將錢存回銀行。

貼文下方，網友紛紛留言表示「看起來要釣魚侵占然後看誰比較衰要付和解金？」、「我會先報警 然後跟警察說我撿到這些錢 如果他說是他的他就要分我」、「丟在地上像不要的垃圾，又不准我去撿！」、「撿一撿送警察局，他想碰瓷也要能證明錢是他的」。

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