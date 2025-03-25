3/25 大樂透、今彩539 頭獎均摃龜

3月25日開獎的第114000038期大樂透頭獎摃龜；第114000075期今彩539頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/25 22:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月25日開獎的第114000038期大樂透頭獎摃龜；第114000075期今彩539頭獎也摃龜。

第114000038期大樂透中獎號碼「17、24、40、41、46、48，特別號：27」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共24注中獎，每注可得9萬3222元；肆獎共72注中獎，每注可得1萬9976元；伍獎共1383注中獎，每注可得2000元；陸獎共1880注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1218注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6790注中獎，每注可得400元。

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第114000038期49樂合彩中獎號碼為「17、24、40、41、46、48」。四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共53注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1905注中獎，每注可得1250元。

第114000075期今彩539中獎號碼為「04、20、24、27、38」。頭獎摃龜；貳獎共196注中獎，每注可得2萬元；參獎共6757注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4590注中獎，每注可得50元。

第114000075期39樂合彩中獎號碼為「04、20、24、27、38」。四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共186注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬994注中獎，每注可得1125元。

第114000075期3星彩中獎號碼為「475」。壹獎共53注中獎，每注可得5000元。

第114000075期4星彩中獎號碼為「7103」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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