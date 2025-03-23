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    把握好天氣！今起晴熱如夏上看35度 下週「這天」轉雨濕冷如冬

    氣象專家吳德榮表示，今日起天氣將持續晴朗無雲，各地白天高溫均在30度以上。（資料照）

    氣象專家吳德榮表示，今日起天氣將持續晴朗無雲，各地白天高溫均在30度以上。（資料照）

    2025/03/23 10:37

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（23）日受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低，新竹關西清晨低溫為6.5度。氣象專家吳德榮表示，今至27日各地天氣晴朗炎熱，不過鋒面及冷空氣估計於28日抵達，天氣將有明顯變化，北台灣可能會濕涼至4月1日。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄撰文指出，最新（22日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天至週四（27日）受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，各地區白天高溫皆在30度以上，25日至27日更由33度逐日升至35度以上，為「晴熱如夏」、日夜溫差甚至達15度天氣。

    吳德榮表示，清晨西半部易起霧，影響能見度。明（24日）晨仍有少部分平地有10度左右的「輻射低溫」。

    吳德榮提到，最新歐洲模式模擬，鋒面大約在28日早晨抵達；鋒面通過時伴隨局部陣雨及少量雷擊，天氣變化很明顯。歐、美模擬亦顯示，鋒後的冷空氣約僅為「大陸冷氣團」的強度，但仍將造成氣溫的驟降，由27日的「晴熱如夏」轉為28日的「濕冷如冬」，並持續至30日；「乍暖還寒」要注意調適。儘管3月31日至4月1日冷空氣逐漸減弱，但天氣仍未好轉，北台灣仍濕涼。

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