十分瀑布園區十八羅漢銅像回收場內尋回 警逮2嫌送辦

警方尋回失竊的羅漢銅像。（記者吳昇儒翻攝）

2025/03/26 09:32

〔記者吳昇儒、盧賢秀／新北報導〕新北市政府10年前徵收平溪區十分瀑布的私人土地，將原地主的石佛及18尊百公斤的羅漢銅像移走，本月22日地主再次查看時，發現銅像不翼而飛，憤而報警，更指控市府任意丟棄破壞文物，另也報警處理。所幸新聞曝光後，經警方積極追查，24日成功鎖定2名竊嫌，並追回13尊羅漢銅像。警方昨日將犯嫌依竊盜罪，移送法辦。

林姓地主22日中午前往新北市瑞芳警分局報案指出，其擺放於新北市平溪區十分瀑布園區附近倉庫內約10餘尊青銅佛像遭竊。

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警方接獲報案後，立即組成專案小組，因失竊地點位處偏僻，且未裝設任何監視器，現場跡證已遭破壞，只留下大型車輛進出輪胎痕，經鑑識小組採證後，研判犯嫌因具有駕駛大型機具經驗，專案小組兵分多路訪查，鎖定大型車輛逐一過濾。

所幸失竊事件經媒體報導後，位於內湖兩家回收場老闆，驚覺先前收到的13尊銅像就是失竊的贓物，主動通知台北市內湖警分局，轉知瑞芳警分局共同偵辦該起案件。因竊賊均有留下個人資料，警方立刻聲請拘票，24日將林、周二嫌拘提到案。

警方調查，50歲林男及40歲周男兩人在外均有債務，日前到該處附近工作時，發現有大量五金廢鐵及青銅佛像，見近期銅價大漲，心起歹念，從本月4日起至16日止，分13日利用租賃的大貨車與堆高機，陸續搬走13尊銅像，把千萬銅像賤賣20萬元，市值價差近百倍

據悉，警方質疑失主原先宣稱共有18尊羅漢銅像，為何竊嫌自稱只有偷走13尊？竊嫌則說到場時只看見13尊，所以共花費13天將銅像陸續運到位於內湖的資源回收場變賣。而警方詢問林姓失主，他則稱上次確實有18尊銅像被移置，但上次清點時間已是11年前。警方推斷其於5尊是否在先前就已失竊未被發現？或犯嫌不願吐實？將進一步釐清。

警訊後，依涉犯竊盜等罪嫌，將兩名銅像大盜，移送基隆地檢署偵辦，另將持續追查其他雕像下落。

失竊的羅漢銅像製作精美，栩栩如生。（記者吳昇儒翻攝）

警方尋回失竊的羅漢銅像。（記者吳昇儒翻攝）

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