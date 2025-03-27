週五鋒面通過轉濕涼 西部、金馬留意局部霧

週五鋒面通過配合東北季風增強，通勤時段需留意短暫陣雨。（資料照）

2025/03/27 23:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（28）日鋒面清晨通過，東北季風增強，全台變天轉涼。北部及東北部地區轉涼，中部與東部氣溫逐漸下降，北部、東半部地區及金門有局部短暫陣雨，中部地區零星短暫陣雨，其餘地區多雲到晴。

週五北部、東半部地區及金門有局部短暫陣雨，中部地區也有零星短暫陣雨，其餘地區多雲到晴，整體降雨範圍不廣、時間不長。馬祖地區則有局部短暫陣雨或雷雨，需注意短時變化。氣象局提醒，金門、馬祖與高雄以北地區夜間到今天清晨可能出現局部低雲或霧影響能見度，請注意安全，留意航班資訊。

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氣溫方面，週五北部與東北部高溫約23到26度，低溫可降到15到16度，越晚越涼；中部與東部低溫約18到21度，高溫可達29到33度。澎湖全天氣溫介於19到26度，金門為15到21度，馬祖則為13到16度，日夜溫差大，要留意保暖。

天氣風險公司指出，週五凌晨到清晨鋒面從北而南快速通過，北部一早轉為陰雨，降雨雖不明顯，但不排除局部雷雨發生，適逢通勤尖峰須注意行車安全。北部白天持續降溫，夜間市區下探15到17度，日夜溫差可達10到12度，轉涼感受明顯；中部降溫時間較晚，約於中午後開始，南部則到晚間開始才有明顯降溫。北部陰雨濕冷天氣持續影響到下週二。

紫外線方面，週五台北市、基隆市為「低量級」，高雄市、屏東縣、台東縣為「過量級」；其餘縣市均為「中高量級」。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，週五鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為東北風，迎風面擴散條件轉好，南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨金門、馬祖及高雄以北地區有局部低雲或霧影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週五北東約23到26度，中南部普遍仍可達29度以上，南北溫差明顯。（擷取自中央氣象署網站）

週五紫外線方面，週五台北市、基隆市為「低量級」，高雄市、屏東縣、台東縣為「過量級」；其餘縣市均為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週五空品方面，宜蘭、花東與澎湖為「良好」等級，北中南與金馬地區為「普通」。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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