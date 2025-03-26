心疼「網婆」機場落難！視訊驗證秒消失 翁險噴28萬

周翁到郵局急匯款給「女友」。（警方提供）

2025/03/26 09:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區年近七旬周姓老翁，近日誤入詐團假交友愛情陷阱，前天得知「女友」在國外涉及境管問題，急需匯款新台幣28萬元到指定帳戶繳納罰金，郵局人員聽聞後認為不單純立即報警協助，員警趕抵要了解，當場識破這場騙局，及時保住周翁的積蓄。

台中市第五分局北屯所當天接獲大坑口郵局通報，周姓老翁疑遇詐需協助，巡邏中員警彭志隆及孫嘉培趕抵現場得知，周翁近期在網路上結識一名自稱住在新北市的女子，兩人交談多時甚至還見過面，確立男女朋友關係，昨「女友」突透過LINE哭訴，因入境新加坡時漏掉相關申報被罰款28萬元，唯有將錢匯至指定帳戶，才能離境。

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警方聽完後一眼識破詐騙手法，於是將計就計，請周翁傳訊告知對方：「匯款時警察在場，警察想和妳視訊確認。」不料，對方立刻消失，既不讀訊息，也不接視訊電話，警方進一步查詢「女友」先前提供的身分證，結果發現年紀與長相完全不符。

這才讓周翁驚覺自己差點成為詐騙集團的「盤中飧」，趕緊打消匯款念頭，感謝警方及郵局的即時攔阻，保住多年血汗錢積蓄。

第五分局長劉其賢呼籲，網路交友由於資訊不對等，容易暗藏陷阱，民眾務必要謹慎，特別是當對方開口以各種理由要借貸或要求匯款時，千萬不要輕信而貿然轉帳匯款，或也不要將帳戶提供給他人使用，以免會成為詐騙集團的肥羊，得不償失。

警方到場及時勸阻，周翁才打消匯款念頭。（警方提供）

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