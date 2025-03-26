「百億總裁」陳政谷與涉貪警林明佐交保撤銷！ 不戴電子腳鐐有逃亡之虞

中檢針對「百億總裁」陳政谷2億元交保提出抗告，高等法院台中分院裁定撤銷，發回台中地院重新裁定，圖為陳政谷（圖右）愉快走出看守所場景。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/26 09:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「百億總裁」、「中部博弈賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，被控賄賂前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐，掩護其賭博、洗錢等犯罪，台中地方法院審理中，本月17日與18日，分別裁定陳政谷2億元交保，林明佐1200萬元交保，2人分別於18日與21日具保獲釋，台中地檢署則以兩人都有逃亡之虞，卻沒有電子腳鐐等適當的電子監控設施等理由，向高等法院台中分院提起抗告，台中高分院撤銷交保裁定，發回台中地院重新裁定。

前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐，被台中地檢署起訴指控，接受有「百億總裁」、「中部博弈賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷賄賂，掩護九州集團的賭博、洗錢等犯罪，其中，陳政谷部分，檢方指控他指示指揮32人手下，在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，並從2017年至2023年5月，以旗下剛谷等公司開發的第三方支付平臺，向賭客收取約438億餘元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統收取贓款1853萬餘元洗錢。

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林明佐部分，檢方搜索林明佐住處，查扣1200萬元來源不明現金，以及高價洋酒等奢侈品，不法所得達4451萬餘元，檢方指控，徐培菁是林明佐的同居人，也是「百億總裁」陳政谷的女幹部，林明佐於台中市警局刑事警察大隊大隊長任內，涉嫌把偵查機密，洩密給陳政谷與徐培菁等人，林與徐從2022年10月起同居，徐並匯款20萬元給林零花，以每月8萬200元，租用市價462萬元的Range Rover Sport P400給林免費使用，林調任刑事局警政監後，又每月花8萬7000元租「新美齊酒店式公寓」套房給林，堪稱是長期供養林明佐。

台中地院裁定2人交保後，中檢提出抗告，主要理由是兩人違反組織犯罪防制條例、貪污治罪條例等重罪嫌疑重大，法院沒有命2人接受適當的科技設備監控，防止2人逃亡，為確保本案後續審判與執行程序能順利進行，落實國家刑罰權的公益，依法提起抗告，高等法院台中分院認為抗告有理由，撤銷交保的裁定，發回台中地院重新裁定。

中檢針對涉貪警政監林明佐以1200萬元交保提出抗告，高等法院台中分院裁定撤銷，發回台中地院重新裁定，圖為患病手術的林明佐，躺擔架獲釋畫面。（記者張瑞楨翻攝）

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