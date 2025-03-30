美挺台訊號增？ 華爾街日報：台對川普支持漸樂觀但仍審慎

美國總統川普（左）3月3日於白宮會晤台積電董事長魏哲家（右）並召開聯合記者會。（彭博）

2025/03/30 15:43

〔記者陳成良／台北報導〕據《華爾街日報》29日報導，川普政府的近期舉措正逐步點燃台灣對美國深化承諾的希望，但台北仍保持警惕，深知局勢可能因川普一句話而翻轉。

報導中指出，美國對台態度近幾週顯著轉強。美國首度限制中國獲取高端技術，並在公開聲明中針對台灣議題採用更強硬措辭，勢必激怒北京。阿拉斯加州長訪台推銷天然氣，協助解決台灣能源需求；川普政府解凍8.7億美元（約新台幣288億元）對台軍援，海軍艦艇穿越台灣海峽，美台軍事交流持續升溫。白宮、國務院與國防部官員頻頻重申對台支持。

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一位美國官員透露，國防部內部曾討論強化對中嚇阻以保護台灣，但尚未付諸行動。台灣國防部軍政副部長副部長柏鴻輝低調訪美，參加F-16V戰機交機儀式，凸顯雙方合作的謹慎推進。

自川普對烏克蘭支持退縮後，台北對美國的信心逐步回升。一名資深台灣官員表示，美台關係氣氛好轉，為未來合作奠定基礎。然而，台灣深知川普立場多變，不敢掉以輕心。白宮國安會發言人修伊特（James Hewitt）強調，川普將以實力求和平，但外界對川普支持台灣的疑慮仍存。他曾批評台灣國防預算不足，並指台灣「偷走」美國半導體產業；億萬富翁顧問馬斯克（Elon Musk）更將台灣與北京的關係比喻為夏威夷之於華府。

本月初，台積電董事長魏哲家與川普宣布對美投資1000億美元（約新台幣3.31兆元），川普語氣隨之軟化，稱讚台積電。G7聲明捨棄北京偏好的涉台措辭，國務院網站也移除「不支持台灣獨立」字眼，顯示政策微調。

《華爾街日報》提到，台灣國防開支過去8年增長80%，但僅占GDP 2.5%，遠低於川普建議的10%。總統賴清德承諾提升至3%，並舉行民防演習，向美國展現自衛決心。部分人士擔憂美中可能達成「大交易」，讓美國放手台灣。

川普提名的國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）稱台灣對美「非常重要」，但「非生死攸關」，建議台灣國防開支達GDP 10%。有台灣官員私下表示，川普政府更在意台灣能帶來什麼。台灣軍事智庫「國防安全研究院」助理研究員鍾志東分析，台積電投資緩解川普批評，但台灣在美中博弈中的地位仍隨局勢起伏，需審慎應對。

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