未來索資須政院核定才給 翁曉玲：有點得意、是一種尊榮

國民黨立委翁曉玲。（翻攝臉書）

2025/03/30 15:00

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委翁曉玲日前索討農業部戰時糧食儲備及供應地點、引發疑慮；行政院長卓榮泰昨表示，未來翁曉玲索資，一律要先經過行政院核定後才能給。對此，翁曉玲表示，她對卓榮泰的關注沒那麼反感，甚至還有點得意，「沒想到行政院上上下下這麼重視我的質詢，對於我所有的提問索資，都要經過院長核定，不也是一種尊榮，同時還創了憲政史上的首例。」

翁曉玲表示，卓榮泰上任時說，新內閣一定是「溝通內閣」。但聽其言、觀其行，看他的表現，絕不是溝通內閣，而是「杯葛內閣」、「造謠內閣」，現在又多了「機密內閣」的頭銜， 只要是他不想回答或是沒能力回答的問題，就說是機密。

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翁曉玲批評，卓榮泰好大的官威，對立委問政的資料竟然拒絕提供，可見是心中有鬼，「怕我們查出更多的弊案？」她認為，當初國會改革法案增修「藐視國會」的罰則絕對是有必要的，只可惜被一群「保皇派大法官」封殺了修法，之後還是要再修法，否則不足以制衡這種狂妄無法無天的行政威權。

國民黨立委林沛祥也痛批卓榮泰惡意造謠，翁曉玲詢問的是「稻米安全存儲量」與「民生必需品短缺時的銷售」，根本與戰時糧食儲備無關。

林沛祥認為，如果是涉及國安機密文件，的確要小心處理，行政院也有把關的功能，但如果是惡意造謠、扭曲事實，甚至渲染抹黑、抹紅，在正常民主法治國家的情況下，行政官員必須負起政治責任。

林沛祥質疑，卓榮泰是「主動搞錯」，還是「被動被餵垃圾訊息」？這種作法從行政官員的口中講出來，惡意扭曲翁曉玲有拿國安方面的資訊，會直接造成行政權跟立法權的對立，對於國家的未來運行絕對不是好事，此風絕對不可長。

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