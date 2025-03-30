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    喜鵲大戰1米長草花蛇勝負一面倒 專家曝原因：鴉科智商高

    喜鵲大戰約1米長的草花蛇。（圖由李進添提供）

    喜鵲大戰約1米長的草花蛇。（圖由李進添提供）

    2025/03/30 15:56

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市紅樹林保護協會理事長李進添在自家目睹1隻身長約45公分的喜鵲大戰約1米長的草花蛇，結果被喜鵲一面倒「壓著打」。台灣爬行類動物保育協會理事王士豪表示，這主要是喜鵲機動性更高，而且鴉科智商也高，草花蛇根本不是牠的對手。

    李進添表示，昨天他在安南區住家外面的空地，正好撞見1對喜鵲正與1隻約1米長的草花蛇對戰，其中1隻喜鵲發現他後立即飛走，另1隻持續留在原地攻擊草花蛇，只見喜鵲上下左右跳躍要啄食草花蛇，屬於雜食性的喜鵲，原本就很凶悍，草花蛇完全不是對手，一面倒被喜鵲戲弄，毫無招架能力。

    李進添說，他看了一陣子後，草花蛇完全無法反擊，他才出手趕走喜鵲，草花蛇則趁機竄入魚塭旁的草叢離去。

    王士豪表示，草花蛇為三級保育類野生動物，身體呈淺棕色，有許多黑色斑塊和黃色細點散雜其間。草花蛇主要棲息於水田、沼澤和濕地，是一種以白天活動為主的蛇類。主要以昆蟲、蝌蚪、蛙、蟾蜍、魚類為食，這隻1米長的草花蛇已是很大的成蛇。

    喜鵲為雜食性，原本就很凶悍。（圖由李進添提供）

    喜鵲為雜食性，原本就很凶悍。（圖由李進添提供）

    草花蛇乘趁機竄入草叢逃離。（圖由李進添提供）

    草花蛇乘趁機竄入草叢逃離。（圖由李進添提供）

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