中企承建審計署21億大樓震垮 曼谷爛尾30年「鬼樓」卻毫髮無傷

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸28日發生規模7.7強震,導致位於泰國曼谷、由中國鐵路工程總公司(CREC)子公司「中鐵十局」承建的審計署辦公大樓工地倒塌,已知10名工人死亡、18人受傷,另有上百人失蹤。與此同時,同樣位於曼谷市中心一棟荒廢近30年的「爛尾大樓」卻毫髮無傷,兩者對比引發廣泛討論。

綜合外媒報導,曼谷知名鬼樓「沙吞獨特大樓」(Sathorn Unique Tower)原規劃為47層樓高級公寓,但因1997年亞洲金融風暴導致開發商財務困難,建案停工至今已荒廢約30年。儘管長期暴露在陽光與雨水之下,該建築在這場強震中依舊穩固無損。

由於沙吞獨特大樓至今仍未復工,且地點鄰近龍船寺(Wat Yan Nawa),相關都市傳說開始流傳。坊間傳聞該地原址曾是墓地,甚至有人說該大樓的陰影剛好籠罩寺廟,因此被視為不祥之地,成為泰國鬼片取景熱點,也被當地人稱為「鬼樓」。

與鬼樓對比鮮明的是,由中國國企「中鐵十局」承建、造價高達21.3億泰銖(約新台幣20.8億元)的國家審計署新辦公大樓,卻在強震當下倒塌,造成嚴重死傷。這起事件引發泰國網友討論,不少人質疑施工品質並拿「沙吞獨特大樓」相比較,諷刺地說「1997年停工的鬼樓屹立不搖,外觀毫髮無傷,反觀新建的國家審計署大樓竟然倒了」。

