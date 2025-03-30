中企承建審計署21億大樓震垮 曼谷爛尾30年「鬼樓」卻毫髮無傷

曼谷爛尾近30年的沙吞獨特大樓（左圖）在緬甸強震中毫髮無傷，但中企承建的國家審計署大樓卻在短短幾秒內夷為平地。（本報合成，美聯社、@sentdefender/X）

2025/03/30 13:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生規模7.7強震，導致位於泰國曼谷、由中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」承建的審計署辦公大樓工地倒塌，已知10名工人死亡、18人受傷，另有上百人失蹤。與此同時，同樣位於曼谷市中心一棟荒廢近30年的「爛尾大樓」卻毫髮無傷，兩者對比引發廣泛討論。

綜合外媒報導，曼谷知名鬼樓「沙吞獨特大樓」（Sathorn Unique Tower）原規劃為47層樓高級公寓，但因1997年亞洲金融風暴導致開發商財務困難，建案停工至今已荒廢約30年。儘管長期暴露在陽光與雨水之下，該建築在這場強震中依舊穩固無損。

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由於沙吞獨特大樓至今仍未復工，且地點鄰近龍船寺（Wat Yan Nawa），相關都市傳說開始流傳。坊間傳聞該地原址曾是墓地，甚至有人說該大樓的陰影剛好籠罩寺廟，因此被視為不祥之地，成為泰國鬼片取景熱點，也被當地人稱為「鬼樓」。

與鬼樓對比鮮明的是，由中國國企「中鐵十局」承建、造價高達21.3億泰銖（約新台幣20.8億元）的國家審計署新辦公大樓，卻在強震當下倒塌，造成嚴重死傷。這起事件引發泰國網友討論，不少人質疑施工品質並拿「沙吞獨特大樓」相比較，諷刺地說「1997年停工的鬼樓屹立不搖，外觀毫髮無傷，反觀新建的國家審計署大樓竟然倒了」。

Additional footage showing the collapse of an under construction skyscraper in Bangkok, during today’s 7.7 magnitude earthquake on the border between Thailand and Myanmar. pic.twitter.com/NX3o5XbJtA — OSINTdefender （@sentdefender） March 28, 2025

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