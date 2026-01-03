馬杜羅早就被監視! CIA靠線民、匿蹤無人機精準掌握動向

3日在波多黎各美軍基地的美軍戰機。（路透）

美軍3日成功對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動軍事攻擊，逮捕總統馬杜羅。《紐約時報》3日引述了解這場行動的消息人士說法，中央情報局（CIA）在馬杜羅政府內有線民，一直追蹤馬杜羅的動向，使美軍得以精準掌握其位置。

紐時報導指出，根據聽取這場行動簡報的消息人士說法，一名在馬杜羅政府內部的CIA線人，在美軍特種部隊採取行動前幾天、甚至到行動前片刻，都一直監視馬杜羅的行蹤。除了仰賴內部線民，CIA也動用一批匿蹤無人機，幾乎不間斷地在委內瑞拉上空監視，並據此得出情報，使美軍得以成功逮捕馬杜羅。

目前仍不清楚CIA如何吸收委國線民，提供美方馬杜羅的動態，但是數名前官員表示，之前美國政府提供5000萬美元，懸賞提供線索逮捕馬杜羅，顯然幫了CIA的忙。

CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）去年在任命聽證會上曾承諾，要帶領一個更積極的情報機關，願意執行祕密行動，蒐集情報並且推進美國政策。川普去年秋天授權CIA採取更積極行動，11月批准在委內瑞拉的一系列行動之規劃與準備，12月底，CIA動用武裝無人機，空襲委國一處據信被委內瑞拉幫派裝運毒品的碼頭。

消息人士表示，3日的行動是CIA與軍方深度合作，「經過數月縝密規劃」的成果。一名美國高層官員說，從規劃這場行動之初，馬杜羅就被「監視」，意味已經被精確掌握位置。

