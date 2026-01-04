放話美國不敢打委內瑞拉！萬人朝聖周錫瑋、謝寒冰「打臉影片」

美軍3日對委內瑞拉發動軍事突襲引發國際關注，不少台灣網友事後翻出，前台北縣長周錫瑋與名嘴謝寒冰都曾在公開節目放話「美國不敢打委內瑞拉」等言論。（圖擷取自社群平台Threads，本報合成）

美軍3日對委內瑞拉發動軍事突襲，不僅成功逮捕委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，還將2人押送至美國接受審判，引發國際關注。事後不少台灣網友翻出，前台北縣長周錫瑋與名嘴謝寒冰都曾在節目公開放話「美國不敢打委內瑞拉」、「打了必敗」等言論，如今說詞大翻車，打臉影片也吸引上萬網友朝聖。

反紫光奇遊團成員許美華在昨（3）日晚間分享，周錫瑋過去曾在《中天新聞》節目分析「美國不敢打委內瑞拉」的諸多原因，直言若美國執意攻打，反而會讓委國、俄羅斯與中國這3個國家「很開心」。周錫瑋聲稱馬杜羅握有軍隊、民心與合法政府地位，美國難以撼動其政權；俄國則能逮到機會，反過來對美進行代理人戰爭；中國提供的雷達與先進武器「絕對足以制止美軍」，藉此成為驗證中國軍武實力的最佳試驗場。

不僅如此，周錫瑋語帶挑釁嘲諷美國政府與總統川普（Donald Trump），委內瑞拉在中國提供多種先進武器的庇護下，肯定難以被美方用軍事推翻或佔領，「你航空母艦開過去你試試看，你B52轟炸機過去看看，你B52會不會被打下來？你的軍艦會不會被打沉？你美國大兵會不會有傷亡？俄國很高興在等」，還聲稱美國現在「到處都是敗仗」，如果連委國這種小國家也打不贏，那麼美國可說丟臉丟到家。

無獨有偶，謝寒冰也曾在《中天新聞》政論節目「鐵口直斷」，直言「美國不敢打委內瑞拉」，因為他認為這是川普「不斷極限施壓」的老套手法，還信誓旦旦保證，美國在川普執政期間，絕對不會陷入一場掉進長期泥淖戰爭，還聲稱委國國土比烏克蘭還大、地形崎嶇且叢林多，美軍攻打不易。謝寒冰強調，2026年馬上要期中選舉，若因川普陷入一場戰爭的泥淖，恐會難以脫身，因此他認為川普不會真的去打委國。

2人對美國的種種分析與看衰，以及對委內瑞拉與中國軍事實力的絕對信任，卻在3日美軍閃電突襲委國首都，並花不到2小時就生擒馬杜羅後，整個粉碎殆盡。許多網友對此紛紛留言嘲諷，「臉被打得太腫了」、「這個巴掌打得好響」、「國民黨講的話，真的都是反指標啊「現在終於知道打嘴砲的真正定義了」、「就被中國訊息洗到真的以為世界是中國為尊」、「唱衰台灣、吹捧中國的咖小，都差不多那個樣啊」。

許美華則表示，很多台灣舔共仔不知道哪來的資訊，總是喜歡吹噓中國科技多厲害、軍備多強大，把美軍講得像紙糊的三腳貓，完全不符合經驗法則的正常認知，「不過，沒關係，是驢是馬，牽出來遛一遛就知道了。今天的美軍行動，又毫不客氣的打了周錫瑋們一個大大的耳光。真的不要拿自己的身家性命開玩笑了。」

