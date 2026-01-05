南迴公路台東大武3車連環撞 1車扭曲呈｢V型｣7旬駕駛亡

南迴公路台東大武發生3車連環車禍，1輛轎車被大貨車撞成V字型，駕駛傷重送醫不治。（記者黃明堂翻攝）

首次上稿20:39

更新時間21:37（駕駛傷重不治）

台東縣大武鄉尚武路段今（5日）晚6時31分許發生嚴重連環車禍。事發當時，疑似一輛轎車正欲駛入尚武路8號前加油站，卻遭後方轎車追撞，導致車輛失控噴飛至對向車道。當時正行經該處的黃姓大貨車司機反應不及，直接攔腰撞上該車，強大的衝擊力使轎車車體嚴重扭曲變形，呈現驚悚的「V字型」對折，車頂與車門也因劇烈擠壓而凹陷，駕駛座內71歲羅姓男子被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救無效，另部轎車2人受傷。

台東縣消防局獲報後立即派遣大武及達仁分隊趕往救援，現場轎車內一名71歲男性駕駛受困車內，傷勢極為嚴重，當場失去呼吸心跳（OHCA）。救護人員緊急動用破壞器材，歷時約20分鐘才將其救出，並緊急送往大武衛生所搶救。此外，追撞的小客車內共有3名乘客，其中2名女性（分別為30歲與36歲）受輕傷，同樣被送往大武衛生所治療。

目前事故現場一片狼藉，相關散落物與毀損車體佔據車道，黃姓大貨車司機表示，轎車遭追撞後噴飛到他眼前，當下煞車不及。詳細的肇事責任與確切發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。

大武警分局表示，經了解，羅姓男子駕駛自小客車，停在北往南車道上欲左轉進入尚武加油站，遭後方宋姓女子（年約30歲）駕駛自小客車直行追撞，導致車輛衝至對向車道，遭對向車道黃姓男子（年約37歲）駕駛大型貨車撞上，致羅姓男子重傷，送往大武衛生所急救仍不治。

警方初步調查，因羅男已死亡，尚未檢測有無酒精反應，宋女、黃男經檢測未有酒精反應，詳細肇事原因仍待釐清。大武警分局呼籲，夜晚行車視線不佳，應減速慢行，且應遵守標誌、標線等交通規則，以維交通安全。

3車連環車禍，被大貨車撞及的轎車嚴重變形。（記者黃明堂翻攝）

被大貨車撞及的轎車嚴重變形，7旬駕駛受困車內，被救出時已無呼吸心跳。（記者黃明堂翻攝）

