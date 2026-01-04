這些親中退將老愛吹捧解放軍 名導批：對不起同袍弟兄

汪怡昕在臉書點名張延廷（左上）、呂禮詩（左下）、賴岳謙（中上）、黃征輝（中下）、栗正傑（右上）、帥化民（右下）等6名親中退將名嘴。（翻攝臉書，本報合成）

中國對台文攻武嚇力道不斷加劇，台灣內部還有一群人跟著唱和，唱衰台灣、歌頌中國，當中還包括退役將領，貶低我國國防、大讚解放軍軍力，大肆散播投降主義。對此，《國際橋牌社》導演汪怡昕忍不住吐槽這些退將名嘴，總是大言不慚去談自己軍種專業外的軍事知識，這些人不過是群「披著退軍外衣遂行各種私心和利益的人罷了」！

汪怡昕今天（4日）在臉書點名空軍退役中將張延廷、前海軍艦長呂禮詩、陸軍政戰退役上校賴岳謙、海軍退役上校黃征輝、陸軍退役少將栗正傑、陸軍退役中將帥化民，並轉發這6人過去在政論節目吹捧中國解放軍軍武，甚至輾壓美軍等發言，慨歎「心裏有話私下說沒人管得了，但大喇喇在檯面上胡說，那就是壞！這六位，一位畢業於空軍官校，一位畢業於政戰學校，二位畢業於海軍官校，二位畢業於陸軍官校，三軍四校分佈得滿平均的。」

他接著說：「我沒有因此要無限上綱，貶抑軍校系統或職業軍人，我反倒是想勸這幾位老學長，你們該向職軍同袍、學弟妹們好好道歉。這些年，常常因為他們離譜的言行，每次都會讓其他勤懇愛國的軍人同袍、學弟妹們莫名的被牽連、被抹黑、被看不起。這六位，有些我認識，有些我不認識。他們上節目的內容，我也都有好好看過。說實話，這幾位的談話內容並非總是偏頗，有不少論述還算基於專業，但很可惜，在特定意識形態下，專業不多。」

「另外，仔細觀察一下，退役後開始上節目的國軍職業軍人，剛開始的發言都還小心謹慎，本於專業中規中矩！但ㄧ段時間後，也許是因為政治立場？也許是因為媒體光環大頭？也許是因為通告收入？也許是因為被特定人士收買？發言內容逐漸母湯，這狀況不分軍種、官階、政治立場。」

汪怡昕繼續說道：「幾乎每個常態性的退軍名嘴都有的毛病，是撈過界，大言不慚的大談自己軍種專業外的軍事知識！陸軍大談海空軍，空軍大談陸海軍，海軍大談陸空軍，更好笑的是政戰的大談陸海空軍！有些人爲了賺通告費，離譜到連製作單位給的稿背錯都不知道。也有那種明明什麼都不懂的低階退軍，侉侉其言大談從沒參與過的高層決策內幕，也有根本沒參贊機要卻盜聽塗說，說得像自己就在現場，更有胡扯自己沒參與過的歷史事件，事後被真正親歷者打臉打得啪啪作響。」

「不少在部隊服役時，仰望升官時乖巧無比，屁意見也不敢提。但ㄧ退役了突然搖身ㄧ變火砲四射，變成全軍良心，誰人甲我比的世界第一勇。我每次看著這些人火力全開，心想，這些人也就是個『人』而已啊，一個批著退軍外衣遂行各種私心和利益的人罷了。再回到上述這六位的評論，有人帶著對部隊的恨，有人帶著政治立場，有人要服務事業老闆，有人為了敵人給的大把的好處，也有人想選舉！看明白了這些就知道，有些人不過是拿職軍身分換飯吃，人性如此罷了。」

最後汪怡昕怒斥，「怎麼換飯吃都行，但忘了自己曾為軍人發誓效忠國家，轉而為敵張目的就是垃圾。這種人對不起的不止是國家，真正對不起的是，大部份勤勤懇懇忠於國家義務的軍人同袍弟兄！」

