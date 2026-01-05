陳玉珍欲強闖離島自貿區 賴中強憂幫中國洗產地坑害台灣

國民黨立委陳玉珍。（記者吳正庭攝）

國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，該案去年逕付二讀交付協商，擱置一段時間後，傳出即將闖關三讀。經民連智庫召集人賴中強今天（5日）跳出來砲轟，美國與東亞國家進行貿易關稅談判時，最重視的就是防範中國貨「洗產地」，現在陳玉珍等人的離島自貿區提案，就是在挑戰川普最在意的中國洗產地問題，不僅恐為台美貿易關稅談判投下變數，還讓離島變成「一國兩制」示範區！

賴中強今天在臉書發文，「台美貿易關稅談判即將進入最後的總結會議，由陳玉珍、陳雪生等中國國民黨立委提出的『設置離島自由貿易示範區』即《離島建設條例》增訂第十八條之一修正草案，卻在擱置一年後，突傳即將闖關三讀。陳玉珍草案的離島自貿區，明定只對中國開放，方便中國貨從廈門、福州就近到金門、馬祖包裝、貼標籤與簡易加工後再出口，挑戰美國總統川普最在意的中國貨洗產地問題，若真完成立法，恐為台美貿易關稅談判投下變數。」

「美國與東亞國家貿易關稅談判時，特別重視如何防範中國貨藉由到東亞國家『洗產地』後，再出口美國，規避中國貨輸往美國的高關稅。以越南為例，越南先前就是因為大量中國貨透過越南『洗產地』輸往美國，遭川普課徵46%高關稅。去年中，美越達成協議，越南出口至美國的商品徵收20%關稅，但是針對經由越南轉運的第三國商品，關稅則提高至40%，以遏制中國商品透過越南規避關稅的行為。同時，越南承諾將引入更嚴格審查程序，包含加強現場稽查、增加原產地證書核發的審查等，就是要防止鑽漏洞『洗產地』。」

面對各界批評，陳玉珍去年4月15日回應稱，「台灣本島已有七大自由貿易港區……若自貿港區等同洗產地漏洞，民進黨應先行檢視本島現有制度，而非針對尚未成形的金門特別杯葛」、「《自由貿易港區設置管理條例》為全台適用法律，即使未來《離島建設條例》三讀通過，仍須受自由港區條例規範，並由關務署依法查驗」。經民連列3點打臉陳玉珍，「陳玉珍草案的『離島自由貿易示範區』，條文明定只對中國開放，形同中國租界，設置目的就是要幫中國貨洗產地，這是第一個不同。」

「其次，陳玉珍草案白紙黑字寫著『離島自由貿易示範區之設置區域、管理機關、事業之範圍、資格條件、審查基準、申請程序、應檢附之文件資料及其他事項之管理辦法，由各離島縣政府以自治條例定之，並報行政院備查。』從管理機關、事業之範圍、資格條件、審查基準到管理辦法通通是『由各離島縣政府以自治條例定之』，根本不是適用中央法律。到時候，還真成了『一國兩制』示範區，這是第二個不同。」

「再者，第三個不同。美國確實關心中國貨透過東亞國家洗產地問題，各國都在加強查緝，包括台灣。政府為避免七大自由貿易港區遭利用『洗產地』，已於去年九月宣示採取『事前嚴防、事中嚴查、事後嚴罰三嚴措施』，並祭出最高四百八十萬檢舉獎金，並已預告修法，擬修正提高罰鍰上限。全世界，只有陳玉珍拖著藍白黨人反向而行，這是嫌輸美關稅還不夠高？是刻意要與川普對槓嗎？藍白黨人真的要漠視台灣外銷產業及廣大勞工可能因此遭受之衝擊？」

