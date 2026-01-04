委內瑞拉不敵美軍突襲 張之豪示警「國防不足」下場

美軍3日對委國發動軍事突襲，並逮捕總統馬杜羅夫婦前往紐約候審。（圖擷取自@sentdefender 社群平台「X」）

美軍3日對委國發動軍事突襲，並逮捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦前往紐約候審，消息震驚全球。基隆市議員張之豪對此分析，美軍此次行動全程只花1.5小時，凸顯委國的軍事防衛能力不足、中國製軍事裝備品質堪憂，直言台灣若無藍白2黨多次阻擋，將擁有讓中國不敢輕易妄動、比現在更加先進的防衛能力。

張之豪今（4）日下午在臉書發文指出，美國總統川普下令派兵進入委內瑞拉，逮捕馬杜羅夫婦後再全員撤出，前後過程只花1.5小時，示範何謂「精準打擊」（precision strike）。他也指出，無論是美國或俄羅斯，都做過生擒他國執政領導人、違反國際法的行動，但俄國因能力不足多次失敗，美國則明顯「有能力這麼做」還一舉成功。

張之豪表示，美國對委內瑞拉的緝毒司法調查已長達20年，客觀而論，中美洲確實是北美毒品的最大營運中心，「躲在主權國家大傘之下行犯罪事實的集團，如在柬埔寨的詐騙集團，台灣人深受其害。易地而處，若台灣的特種部隊能把詐騙集團破獲，會否得到本國人的支持？這點大家都可以思考。」

張之豪補充，所謂的「強國」只看能力（capability），不看可不可以，「想在此刻討論國際法，很好。但國際關係與地緣政治，不只是法律。」他進一步說明，當150架美國飛機飛往委內瑞拉時，可以阻擋這些飛機的並不是國際法，而是可以擊落它們的「防空飛彈」與「戰機」，但委國沒有，甚至中國提供給委國的防空、雷達體系，不只是不堪一擊，而是完全被無視，也沒發揮任何作用。

張之豪直言，若中國想模仿美國，對台灣做出類似的軍事行動，他們的問題會是「能力」而不是「法律」，如果不想讓中國有機會這麼做，台灣必須擁有更強的防衛能力。

他也提醒國人，目前中國國民黨、黃國昌黨（民眾黨）正在阻擋台灣取得更先進的武器與裝備，他並搬出鐵證，也就是藍白2黨在上週「第5度封殺」行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案，排入2026年1月2日立法院會的報告事項。

